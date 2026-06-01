Doccia fredda per i fan di Claudio Baglioni. Il cantautore romano è stato costretto a sospendere a tempo indeterminato tutte le attività live a causa di un serio problema di salute. Il debutto del tanto atteso “GrandTour La vita è adesso”, inizialmente programmato per lunedì 29 giugno 2026 nella prestigiosa cornice di Piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al prossimo anno.

Secondo quanto si apprende da una nota ufficiale diffusa dal management dell'artista, a Baglioni è stata diagnosticata una polmonite interstiziale acuta. I medici hanno imposto uno stop tassativo: la prognosi prevede infatti almeno 90 giorni di riposo assoluto e cure.

Il rinvio forzato ha stravolto il calendario delle tappe estive, spostando l'intera carovana al 2027. Tra gli appuntamenti più attesi sul territorio calabrese, la data al Teatro Al Castello di Roccella Jonica è stata riprogrammata per il 21 agosto 2027, inserita all’interno del Summer Festival, la kermesse di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale. Gli organizzatori fanno sapere che i biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data del 2027.