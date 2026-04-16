L’evento è organizzato da AMA Calabria ETS con la collaborazione dell’Associazione MusicaInsieme e il sostegno del MIC DG Spettacolo e dall’assessorato regionale alla cultura

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 19,00 presso la locale Sala Le Cisterne il sassofonista Francesco Gugliotta e il pianista Ferruccio Messinese apprezzati musicisti calabresi si confrontano in un programma dedicato alla musica jazz. L’evento è organizzato da AMA Calabria ETS con la collaborazione dell’Associazione MusicaInsieme e il sostegno del MIC DG Spettacolo e dall’assessorato regionale alla cultura.

Francesco Gugliotta (sax) - Poliedrico musicista, dopo aver conseguito il diploma di oboe presso il Conservatorio “Fauso Torrefranca” di Vibo Valentia, ha studiato sassofono sotto la guida del M° Francesco Salime conseguendo il compimento inferiore presso il Conservatorio Statale di Musica Corelli di Messina. Nel 2014 ha conseguito presso Il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” il diploma in Composizione Jazz sotto la guida del M° Federico Benedetti. Ha svolto e svolge attualmente un’intensa attività concertistica sia in diverse formazioni cameristiche che orchestrali esibendosi sia in campo regionale che nazionale. È docente di ruolo presso l’Istituto Comprensivo Statale “Murmura” di Vibo Valentia per la disciplina Educazione Musicale.

Ferruccio Messinese (piano) - Direttore, pianista, compositore, arrangiatore, dopo aver conseguito con il massimo dei voti la maturità tecnica per geometri, si dedica esclusivamente alla musica conseguendo numerosi titoli accademici (composizione, pianoforte, jazz, etc…etc…). Vincitore di numerosissimi premi in qualità di compositore e direttore ha al suo attivo numerosi concerti in qualità di direttore e pianista. Ha tenuto corsi inerenti gli ambiti della composizione, della direzione e del jazz, percorsi formativi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003, 170/2016) ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, è attivo in diverse formazioni musicali, dal duo ad organici più ampi (jazz/bossa/classica)

Il programma dal titolo Gli intrecci sonori dal sapore afroamericano di un aerofono e di un cordofono permetterà al pubblico di ascoltare capolavori di Bronisław Kaper, Paul Desmond, Richard Charles Rodgers, Frank Churchill, Luiz Bonfá, Johnny Green, Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça.