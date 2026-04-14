L’avvocato e funzionario pubblico annuncia la corsa al Consiglio comunale a sostegno di Cannizzaro: «Una politica fondata su spirito civico e visione».

Nuova candidatura nel quadro delle elezioni comunali di Reggio Calabria. L’avvocato Maria Paola Dalmazio ha annunciato la propria discesa in campo per il Consiglio comunale nella lista “Noi Moderati”, a sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro.

Professionista con esperienza nel settore dell’amministrazione sanitaria, Dalmazio ricopre attualmente il ruolo di funzionario pubblico presso uno dei principali enti di ricerca in sanità pubblica a livello nazionale. Un percorso costruito nel tempo, arricchito da un master di II livello in management e amministrazione sanitaria e da attività di docenza universitaria nell’ambito di corsi di master.

«Voglio mettere a disposizione della città che mi ha dato i natali le competenze acquisite in questi anni, durante i quali ho collaborato con un network di professionalità di rilievo dalle quali ho appreso molto», afferma Dalmazio, che sottolinea l’impostazione del proprio impegno politico: «Credo in una politica fatta con spirito civico e senso di responsabilità».

La scelta di aderire al progetto di Noi Moderati viene motivata con una visione di medio-lungo periodo. «Ho aderito perché il partito sta lavorando con lungimiranza, mettendo in connessione l’entusiasmo dei giovani militanti con l’esperienza e l’affidabilità dei leader storici», aggiunge.

Nel suo intervento, Dalmazio ha inoltre voluto ringraziare i riferimenti del partito a livello nazionale e territoriale: «Ringrazio gli esponenti nazionali e i coordinatori regionale e provinciale, l’on. Pino Galati e l’on. Nino Foti, insieme al coordinatore comunale Luciano Politi, per avermi dato l’opportunità di mettere la mia esperienza professionale al servizio del partito».

Infine, il richiamo ai valori alla base della scelta politica: «Mi riconosco pienamente nei principi di Noi Moderati, una forza che pone al centro valori cristiani, riformisti, europeisti e liberali».