E’ uno dei fine settimana più pieni della stagione. Reggio Calabria e il territorio metropolitano si muovono tra musica live, spettacoli, eventi all’aperto e appuntamenti nei locali. E la Domotek si gioca la semifinale dei play off

Non è solo il concertone a riempire la giornata, ma una serie di proposte distribuite tra città, costa e hinterland. Teatro, jazz, lirica, dj set, picnic e giornate sul mare: il Primo Maggio diventa un contenitore ampio, con modi diversi di viverlo nello stesso tempo.

Giovedì 30 aprile

La vigilia del Primo Maggio si costruisce su una base culturale solida.

Al Teatro Cilea si torna alla lirica con “Cavalleria Rusticana”, produzione del Conservatorio “F. Cilea” che segna anche un momento simbolico per la storia del teatro cittadino. Nello stesso orario, ma su un registro completamente diverso, il Cartoline After Club ospita “Summit – tra tango e jazz”, appuntamento del festival Rapsodie Agresti Calabriae che mette insieme sonorità internazionali e pubblico più trasversale.

Nel tardo pomeriggio, il Castello Aragonese accoglie “Ecuba – Il sogno”, teatro contemporaneo in uno spazio storico, mentre a Polistena, all’Auditorium Comunale, Paolo Rossi porta in scena «Stand Up Classic», spettacolo che mescola satira e musica dal vivo. Una giornata che non fa da semplice apertura, ma costruisce già un’identità precisa del weekend.

Venerdì 1 maggio

Il Primo Maggio è il punto più visibile e più partecipato.

Sul Lungomare Falcomatà, l’Arena dello Stretto torna a riempirsi per il concertone gratuito, con una line up pop che richiama pubblico per gran parte della giornata e rimette la piazza al centro.

Ma il movimento non si ferma lì. Dalla tarda mattinata si aprono gli eventi sul mare. All’Oasi Club la musica parte dalle 12:00 e continua tra live e dj set per tutto il pomeriggio, con servizio food attivo. Al Kalura e al Bella Beach la giornata si costruisce attorno al pranzo, tra tavoli, barbecue e musica vista Stretto.

Spostandosi fuori città, il Primo Maggio prende altre forme. A Bagnara, sulla Costa Viola, si alternano escursioni, degustazioni e momenti conviviali fino al tramonto. Al Pilone di Villa San Giovanni la giornata assume una dimensione più popolare, tra concerti, buffet e intrattenimento continuo.

In città restano attive anche le proposte più informali: picnic condivisi, griglie accese, street food e attività nei parchi, con spazi dedicati anche alle famiglie.

La sera la programmazione continua nei locali, mentre al PalaCalafiore si gioca la semifinale playoff della Domotek Volley, che porta pubblico anche sul versante sportivo.

Sabato 2 maggio

Il sabato si concentra soprattutto nelle ore serali.

I locali restano il riferimento principale, con dj set e musica distribuiti in città. Al Radici è previsto il dj set Mamahouse, tra house e contaminazioni elettroniche. Parallelamente continua la proposta teatrale: alla Sala SpazioTeatro va in scena “Elisabetta e Limone”, spettacolo inserito nella rassegna “La casa dei racconti”, che mantiene una presenza culturale anche nel pieno del weekend.

Domenica 3 maggio

La domenica si sviluppa principalmente sul mare e durante il giorno.

Al Tulum Beach Club la giornata parte con il brunch e prosegue con musica dal vivo e intrattenimento fino al tramonto. All’Oasi, nel pomeriggio, è previsto il party “Melanina” con dj set, che riporta il pubblico nei locali già dalle ore centrali. Resta attivo anche il teatro, con la replica di “Elisabetta e Limone” a SpazioTeatro nel tardo pomeriggio.

Dal teatro alla spiaggia, dalla musica dal vivo ai dj set, il Primo Maggio a Reggio si costruisce su più livelli. Il 1° maggio resta il punto centrale, ma è l’intero fine settimana a definire il quadro, con una distribuzione continua di eventi tra città, costa e hinterland. Una città, davvero, con più modi per passarlo.