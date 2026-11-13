Domenica 15 novembre uno stage dedicato al patrimonio musicale e coreutico calabrese. Oltre trent’anni di ricerca e attività culturale per la direttrice dello Stretto che Balla, protagonista anche dei laboratori a Reggio Calabria

Domenica 15 novembre Agata Scopelliti, direttrice dello «Stretto che Balla», terrà un importante stage sul Sonu a Ballu a Parigi.

La direttrice non è nuova a tenere stage sulle danze popolari, sono centinaia e centinaia le sue lezioni in molte località d'Italia ed in Europa, tutto ciò è frutto della sua grande professionalità ed esperienza maturata in oltre trent'anni di attività, di studio e ricerca sul versante della musica e danza popolare di quel mondo agro-pastorale che, ahimè, oggi non esiste più e che, grazie ad Agata Scopelliti, che ha una profonda conoscenza anche a livello antropologico, riesce a trasmettere con i suoi laboratori e stage.

Ricordiamo che Agata Scopelliti è una grande risorsa culturale reggina, molto conosciuta in ogni angolo dell'Italia, conosce le danze popolari di tantissime regioni, è tra le poche su scala nazionale a possedere questa vasta conoscenza e, proprio per questo, continua da tantissimi anni la collaborazione con l'associazione Incontriamoci Sempre con i laboratori del giovedì nella splendida stazione FS di RC S. Caterina.

La qualità professionale della direttrice Agata Scopelliti contribuisce con la sua presenza settimanale, così come le altre offerte culturali dell'associazione, a rendere la bellissima stazione FS di RC S. Caterina, sede di un museo ferroviario, tra le novità ed esempi da imitare.