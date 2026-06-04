Dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e alla vigilia della proclamazione del nuovo sindaco, Reggio Calabria si prepara a vivere un'altra settimana da protagonista. A catalizzare l'attenzione saranno soprattutto gli eventi legati al 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ma il primo weekend di giugno porterà con sé anche mostre, teatro, musica dal vivo, mercatini, street food e iniziative diffuse in tutta l'area metropolitana.

Giovedì si apre con la cultura. Al Palazzo della Cultura prosegue la mostra «Cieli dell'Arte», dedicata al Novecento e all'arte contemporanea, mentre al Museo Diocesano continua l'esposizione fotografica «Gaza – Là dove resiste la vita» di Fadi A. Thabet. Al Museo Archeologico Nazionale è in programma la presentazione del volume «Scilla e Clara. Viaggio tra natura e ambiente», alla presenza, tra gli altri, del rettore dell'Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti e del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo.

La giornata sarà inoltre caratterizzata dagli appuntamenti che anticipano le celebrazioni nazionali dell'Arma dei Carabinieri. Reggio ospiterà infatti delegazioni, rappresentanze e iniziative collegate all'anniversario della fondazione dell'Arma, trasformando il Lungomare Falcomatà e il centro cittadino nel palcoscenico di uno degli eventi istituzionali più importanti dell'anno.

La sera spazio alla musica e all'intrattenimento. Al Malavenda Café prende il via la rassegna musicale del giovedì con gli Skinny Folk, protagonisti di un viaggio tra grandi classici reinterpretati in chiave folk. Da Denavino torna la jam session «Marmellate», mentre il Moonlight propone una cena condivisa. In programma anche il karaoke dell'Officina Gastronomica con Simona Smeriglio, il consueto «Canta che ti passa» all'Oasi Village, la serata dell'Undead, il Game Night della Gilda Role & Roll e il Disco Bowling al Bowling San Gregorio.

Venerdì l'attenzione si concentra sulle celebrazioni del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Il Lungomare Falcomatà e l'Arena dello Stretto ospiteranno la grande cerimonia nazionale che porterà Reggio Calabria al centro dell'attenzione del Paese con la partecipazione delle più alte autorità civili e militari. Un appuntamento storico per la città, chiamata ad accogliere una manifestazione che tradizionalmente si svolge nella capitale. Al termine della cerimonia militare in programma, presso la Prefettura di Reggio Calabria, la presentazione del francobollo commemorativo dedicato al “Monumento al Carabiniere” di Reggio Calabria, emesso da Poste Italiane, con contestuale annullo filatelico speciale, realizzato per celebrare la ricorrenza.

Sempre venerdì prende il via a Cittanova la diciottesima edizione di «Cittanova Floreale», la storica mostra mercato dedicata al florovivaismo, alle piante rare e al giardinaggio che fino a domenica animerà la Villa Comunale Carlo Ruggiero. In centro città, da Denavino, arriva invece «Spice Boulevard Live Music Experience», una serata dedicata alla musica dal vivo e al varietà tra sonorità, spettacolo e intrattenimento. Sul litorale reggino debutta anche «Stretto | Friday Ritual» al Tuluum Beach Club, tra aperitivo, cena e musica affacciati sullo Stretto.

Sabato il programma si distribuisce tra città e provincia. Alla Libreria Libro Amico è prevista la presentazione del libro «Cronache scolastiche» di Cesare Orlando. Al circolo Arci Samarcanda inaugura la mostra «TOMI; il mito e le sue inclinazioni», esposizione collettiva con opere di Eleonora Barbaro, Giuseppe Murdaca ed Elisa Urso, arricchita da performance artistiche e teatrali. A Roghudi si svolgerà la quinta Fiera dei prodotti tipici e caseari dell'Area Grecanica, un appuntamento dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio che sarà accompagnato dal concerto dei Kalavria, impegnati nel tour celebrativo dei loro cinquant'anni di attività.

Sempre sabato e domenica il Teatro San Bruno ospiterà la compagnia Quinta Essenza con la commedia «Per quattro soldi» di Antonio Musumeci, nuovo appuntamento della cinquantesima rassegna teatrale organizzata dal Blu Sky Cabaret.

Domenica il protagonista sarà il borgo di Melia con lo Street Food Festival «Mangia, mbivi e futtatindi». Dalle 18.30 apriranno gli stand delle aziende e delle associazioni locali, mentre la serata sarà accompagnata dai One More Dj, dal concerto dei Kalavria e dal party finale firmato Rewind90.

Sempre domenica mattina torna alla Rada Giunchi «Mercante in Fiera», il tradizionale appuntamento organizzato da Rhegium Urbis Antiqua che richiama collezionisti, appassionati di antiquariato e curiosi tra oggetti vintage, artigianato e pezzi da collezione.

A Pellaro si alza il sipario anche sulla stagione estiva dello Sciao Beach. La struttura affacciata sul mare inaugura il calendario degli eventi dell'estate 2026 con una giornata dedicata alla musica, al divertimento e alla voglia di vivere la spiaggia, uno dei primi appuntamenti che riportano il pubblico sul litorale reggino. Nella stessa area arriva anche il traguardo dei 25 anni di attività della Pro Loco Pellaro – Zagara del Bergamotto, realtà che in questi anni ha contribuito alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

Dalle celebrazioni nazionali dell'Arma ai borghi dell'Area Grecanica, passando per mostre, teatro, musica dal vivo, fiere enogastronomiche e le prime iniziative sul mare, il weekend del 5-7 giugno segna definitivamente l'ingresso dell'estate nel territorio metropolitano. Reggio e la sua provincia si preparano così a vivere giorni intensi tra appuntamenti istituzionali, cultura e occasioni di socialità diffuse da un capo all'altro dell'area metropolitana.