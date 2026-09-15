L’assessore regionale esalta il lavoro dei maestri gelatieri e punta sulla crescita internazionale del festival: «Una maestria che dobbiamo tenerci stretta»

Dopo il successo di Vinitaly and the City, la promozione delle eccellenze calabresi prosegue sul lungomare di Reggio Calabria con Scirubetta, il festival dedicato al gelato artigianale. Alla manifestazione, che riunisce maestri gelatieri provenienti dalla Calabria e da diverse parti del mondo, ha partecipato anche Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria.

«Reggio Calabria è una città importante, la più popolosa della regione, con una provincia che guarda al capoluogo con grande attenzione – ha affermato Gallo – Per questo abbiamo voluto inaugurare la nuova stagione amministrativa con Vinitaly and the City sul chilometro più bello d’Italia, ottenendo un grandissimo successo».

Un evento che, secondo l’assessore, ha permesso di valorizzare non soltanto i vini calabresi, ma l’intero comparto agroalimentare regionale, anche attraverso il coinvolgimento dei Gruppi di azione locale, realtà impegnate nello sviluppo e nella promozione delle aree rurali. Lo stesso percorso viene ora portato avanti da Scirubetta, manifestazione ormai consolidata e profondamente legata all’identità del territorio.

«La Calabria è cresciuta tantissimo nel settore dell’artigianato e, in particolare, della gelateria, grazie all’impegno di maestri gelatieri che non sono secondi a nessuno. Questa capacità artigianale viene raccontata ogni anno anche al Sigep, una delle manifestazioni più importanti del Paese, dalla quale la nostra regione esce sempre più rafforzata».

Al centro del racconto ci sono la creatività degli artigiani e la straordinaria biodiversità calabrese, trasformata in gusti, granite e prodotti capaci di rappresentare il territorio. Tra gli esempi citati da Gallo, il Limone Igp di Rocca Imperiale, lavorato durante il festival per la preparazione di una granita.

L’obiettivo è adesso far crescere ulteriormente Scirubetta, ampliandone la visibilità: «È una manifestazione nostra, tipica e identitaria. Dobbiamo tenercela stretta e valorizzarla affinché possa diventare un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale».

I maestri gelatieri diventano così ambasciatori della Calabria e dei suoi prodotti nel mondo. Un ruolo rafforzato anche dal riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco, considerato dall’assessore un ulteriore veicolo per diffondere la qualità delle produzioni agroalimentari regionali.

«La tradizione italiana del gelato ha radici antichissime ed è osservata con grande attenzione anche in altre parti del pianeta, a cominciare dall’Estremo Oriente. La nostra maestria rappresenta per molti un punto di riferimento, ma deve rimanere soprattutto nostra. Dobbiamo mostrarla e promuoverla, continuando però a custodire gelosamente questo patrimonio».

Una tradizione che a Scirubetta incontra professionalità provenienti da tutto il mondo, facendo risuonare con ancora maggiore forza la voce della Calabria e delle sue eccellenze.