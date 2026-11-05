Escursioni gratuite, attività e incontri dedicati alla nutrizione, alla motivazione e alla gestione dello stress: dal ciclismo al Pilates il benessere diventa protagonista

Il 7 e l’8 novembre 2026 il territorio dello Stretto sarà protagonista della Gran Fondo dello Stretto Wellness, manifestazione organizzata dall’ASD APS New Sport Academy, con il coinvolgimento di ASI Calabria e di diverse realtà associative e professionisti del settore.

L’iniziativa propone un programma che unisce attività sportive, valorizzazione del territorio e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e una cultura del benessere accessibile e condivisa.

Sabato 7 novembre: un’escursione tra storia, natura e tradizioni.

Il programma prenderà il via sabato 7 novembre con un’escursione gratuita alla scoperta di Torre Cavallo, Marina Grande e Chianalea, luoghi simbolo del patrimonio paesaggistico e culturale dello Stretto.

L’attività sarà guidata da Domenico Guarna, con partenza prevista alle ore 10:00. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Domenica 8 novembre: sport e benessere ad Altafiumara

La giornata di domenica 8 novembre sarà dedicata alle attività sportive nella suggestiva cornice di Altafiumara.

Tra gli appuntamenti principali, la gara ciclistica a cura dell’ASD I Gregari, che valorizzerà la passione per il ciclismo, la partecipazione e lo spirito sportivo.

Spazio anche a Pilates sullo Stretto, con workshop e lezioni pratiche guidati dalle insegnanti Melania Monaco, Silvana Iacopino, Tina Cara e Ivana Vinacci.

Un’occasione per approfondire i benefici del movimento consapevole, della mobilità e dell’equilibrio tra corpo e mente.

Il programma sarà arricchito da due seminari dedicati a temi di particolare rilevanza per il benessere della persona.

«Alimentazione sportiva e corretti stili di vita», a cura della Dott.ssa Cudia, con il coinvolgimento di professionisti della nutrizione, sarà finalizzato a sensibilizzare sull’importanza di una corretta alimentazione nello sport e nella quotidianità.

«Psicologia dello sport, motivazione e gestione dello stress», con la partecipazione di psicologi dello sport, approfondirà il ruolo della motivazione, dell’autostima, della consapevolezza e della gestione delle emozioni nella pratica sportiva e nella vita di tutti i giorni.

Un progetto che unisce sport, formazione e valorizzazione del territorio

Attraverso il Gran Fondo dello Stretto Wellness, si intende promuovere una visione dello sport che vada oltre la competizione, riconoscendone il valore educativo, sociale e preventivo.

La manifestazione, che vede anche il coinvolgimento di ASI Calabria, rappresenta un’occasione di incontro tra associazioni, professionisti, appassionati e cittadini, favorendo la diffusione di una cultura del benessere fondata sul movimento, sulla prevenzione e sulla partecipazione.

Due giornate che metteranno al centro la salute e il territorio, dimostrando come sport, conoscenza e natura possano contribuire insieme al miglioramento della qualità della vita.