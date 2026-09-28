La kermesse era inserita nella XVII edizione del Trofeo Nazionale di Pattinaggio Artistico Esordienti e Allievi “Pino Labate” e nel Calabria Skate Festival 2026

Una serata di sport e spettacolo. Il Gran Galà Memorial Pino Labate, andato in scena al Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria, ha trasformato la pista in un vero palcoscenico, regalando al pubblico esibizioni di grande livello e celebrando il pattinaggio in tutte le sue espressioni.

L’evento, inserito nella XVII edizione del Trofeo Nazionale di Pattinaggio Artistico Esordienti e Allievi “Pino Labate” e nel Calabria Skate Festival 2026, ha visto protagonisti campioni, giovani promesse e giovanissimi atleti, dalla Solo Dance alla coppia artistico, dal Free Skating all’Inline Freestyle.

Applausi per gli atleti della Società Sportiva Calabria, tra cui Ilenia Iaria, Giulio Neri e Sara Laganà, per la coppia artistico formata da Gianfranco Felletti e Federica Gaetano e per la giovane Benedetta Vescio.

Particolarmente applaudita la presenza della testimonial Federica Ciampi, classe 2012, atleta della Jolly Skate e vicecampionessa europea Cadet nella Solo Dance, che ha conquistato anche il bronzo europeo nel Free Skating. Due le sue esibizioni durante la serata, che hanno regalato al pubblico momenti di grande intensità e qualità tecnica.

Spazio anche alla suggestiva interpretazione collettiva dell’Odissea, firmata dagli agonisti della Società Sportiva Calabria, con Ulisse, le Sirene e Circe accompagnati dalla presenza simbolica del mare dello Stretto. A chiudere il Galà, i giovanissimi della preagonistica, accolti da un caloroso applauso.

La serata ha visto anche la presenza della madrina Anita Ferraro e si è conclusa con le premiazioni, alla presenza del presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, del coordinatore regionale di Sport e Salute, Walter Malacrino, e del consigliere comunale Fabio Colella, presente in rappresentanza del sindaco Francesco Cannizzaro.

Un appuntamento che ha avuto anche un forte valore simbolico nel ricordo di Pino Labate, fondatore nel 1981 della Società Sportiva Calabria. La sua eredità continua attraverso la figlia Emilia Labate, istruttrice della società, gli atleti, i tecnici e le nuove generazioni che ogni giorno vivono la pista.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Comitato Regionale Calabria di Skate Italia, Marisa Lanucara, insieme a tutto il comitato direttivo, per la riuscita della manifestazione, per la partecipazione degli atleti e delle società e per il coinvolgimento del pubblico e delle famiglie.

Il Gran Galà ha così rappresentato una vera festa del pattinaggio: sport, talento, memoria e giovani generazioni insieme sulla stessa pista, nel segno di una passione che continua a crescere e a guardare al futuro.

La XVII edizione del Trofeo si conclude oggi, dopo cinque giornate di gare, eventi e iniziative che hanno portato a Reggio Calabria atleti, tecnici, società e famiglie da diverse parti d’Italia.