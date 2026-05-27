Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 18,45 presso la Sala Musica avrà luogo, nell’ambito della rassegna Primavera in Musica, un concerto del trombettista Giuseppe Pio La Serra e della pianista Daniele Paolillo. L’evento è organizzato da AMA Calabria con la collaborazione della locale amministrazione comunale e dell’Associazione Paolo Ragone e il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dell’assessorato Regionale alla Cultura e della città metropolitana di Reggio Calabria.

Giuseppe Pio La Serra, allievo presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia nella classe del M° Alessandro Silvestro, inizia a suonare la Tromba all’età di dieci anni nel complesso bandistico “Francesco Cilea” di Monterosso Calabro.

Partecipa con soddisfazione dei direttori ai concerti dell’Orchestra di fiati del Conservatorio diretta dal Maestro Ferruccio Messinese e a quella dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello diretta dal Maestro Maurizio Managò. Ha partecipato in qualità di allievo effettivo a numerosemaster di perfezionamento tenute da illustri docenti come Claudio Gironacci e Marco Pierobon.

Ha vinto come solista e componente di orchestre di fiati numerosi primi premi in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali.

Daniele Paolillo si è diplomato con Alessandra Brustia presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia col massimo dei voti, lode e menzione.

Ha conseguito il Biennio di Pianoforte solistico presso il Conservatorio di Cesena, il Biennio di Pianoforte ad indirizzo cameristico presso il Conservatorio di Bolzano con lode e menzione, il Diploma presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, dove ha studiato per diversi anni con Franco Scala, Enrico Pace e Riccardo Risaliti. Ha vinto numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali, a 16 anni ha vinto il Premio Nazionale delle Arti, a 18 è stato tra i sei semifinalisti al Concorso "J. S. Bach" di Lipsia, ed è stato finalista al prestigioso concorso Ferruccio Busoni 2017 e al concorso "J. S. Bach" di Wurzburg 2022. Ha suonato da solista, in formazioni cameristiche e con l'orchestra in varie città italiane e all'estero (Germania, Austria, Spagna, Giappone, USA). Ha suonato in diretta alla Radio Vaticana, e ha inciso in prima assoluta il Concerto per pianoforte di Lodi Luka per l'etichetta Accademia 2008. È docente di ruolo in Pianoforte presso il Liceo Musicale di Vibo Valentia, in qualità di vincitore di concorso.

Il duo eseguirà musiche di Franz Joseph Haydn, Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban, Bruce Broughton, Joaquín Rodrigo e Ennio Morricone.