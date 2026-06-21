Un evento dall’enorme valore turistico e culturale capace di valorizzare il territorio. Taurianova sta vivendo giorni di festa con l’ottava edizione dell’Infiorata, quest’anno dedicata al tema “Made in Italy”: composizioni floreali che rendono omaggio alle eccellenze italiane, dalla moda all’enogastronomia, dall’artigianato al design. L’evento, ormai appuntamento fisso nel calendario calabrese, trasforma il centro città in un caleidoscopio di colori, profumi ed emozioni. La manifestazione coinvolge l’intera comunità e richiama migliaia di visitatori da tutta la regione e oltre. Per tre giornate consecutive, da venerdì 19 fino a domenica sera, le strade di Taurianova ospitano spettacoli dal vivo, musica, street food con prodotti tipici, mostre, laboratori creativi e artigianato locale, che fanno da cornice alle incantevoli opere floreali. Le composizioni di arte effimera, in Via XXIV Maggio, realizzate da maestri infioratori, scuole d’arte, associazioni e volontari, raccontano storie di qualità e creatività italiana. 120 mila fiori, 3.5 milioni di petali, svariati materiali naturali, per un tappeto di 132 metri di puro incanto.

L’inaugurazione ufficiale

L'inaugurazione ufficiale si è svolta sabato alle ore 18:30, accompagnata dal tradizionale taglio del nastro con la benedizione religiosa e la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri sezione di Reggio Calabria. L'Infiorata è organizzata dall'associazione Pro Loco Taurianova, in stretta collaborazione con il Comune di Taurianova e con il patrocinio e il sostegno della Regione Calabria. Intervenuta per l’occasione, Eulalia Micheli, assessore regionale sport, istruzione e politiche giovanili: «È un evento artistico internazionale, che rende viva una comunità e ci rende orgogliosi come istituzioni per poter dare un’immagine della Calabria positiva, far vedere quel che effettivamente siamo. Noi saremo sempre accanto ai cittadini, associazioni, volontari, che organizzano questa bellissima manifestazione. Speriamo che possa crescere ogni anno di più».

Il sindaco, Romeo: «Giorni in cui la comunità vive»

La manifestazione ha goduto del supporto anche di Simona Scarcella, presidente facente funzioni Anci Calabria e di Giuseppe Sofia, dirigente del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Soddisfazione è stata espressa dal neo sindaco di Taurianova, Domenico Romeo: «È una manifestazione che cresce sempre più, grazie ai sacrifici e alla passione degli organizzatori. Mi congratulo con loro e li ringrazio per darci l'opportunità di socializzare tutti insieme in questi giorni in cui la comunità vive. Saremo sempre al loro fianco».

A guidare la direzione artistica è stata ancora una volta Valentina Mammana, figura di spicco nel panorama delle infiorate italiane e già direttore artistico della celebre Infiorata di Noto: «Ci sono tante infiorate insieme, con opere realizzate da gruppi italiani e europei. L’evento è stato arricchito dalla partecipazione degli allievi della prestigiosa Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dall’Accademia di belle arti di Carrara e da due importanti delegazioni straniere: il gruppo belga Flowers from Belgio e quello spagnolo l'Asociación Alfombristas de Carrión de los Condes. Abbiamo voluto realizzare 20 bozzetti che rappresentano il made in Italy, dall'arte, Leonardo, Caravaggio, Michelangelo, al design, Campari, moka, i motori, la Ferrari, la Ducati, la Vespa, ai grandi stilisti come Armani, Versace che è uno dei simboli della Calabria. Tutte Icone che ci rappresentano nel mondo».

Questa sera, molto atteso è il secondo grande spettacolo musicale: il live show "Remember Dance Anni 80 / 90 / 2000" in Piazza Italia, che vedrà la partecipazione straordinaria di una stella internazionale della musica latina, la Special Guest Cecilia Gayle.