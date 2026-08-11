Lo spettacolo di danza contemporanea che rilegge il mito pucciniano e inaugura un nuovo percorso di produzione e valorizzazione dei talenti calabresi

Dopo trent'anni di carriera e successi professionali trascorsi nella Capitale, la coreografa e direttrice artistica Francesca Spataro sceglie di tornare alle proprie radici per offrire un nuovo polo di produzione e sviluppo culturale al territorio calabrese. Attraverso la fondazione della sua realtà artistica, la Naos Dance Company, la coreografa avvia un percorso volto a valorizzare i talenti locali e ad arricchire l'offerta artistica della regione.

Inserito all'interno del calendario degli eventi dell'Estate Locrese nell'ambito dell'appuntamento "Tersicore incontra Nosside", il prossimo 19 agosto 2026, alle ore 21:30, la splendida cornice della Corte del Palazzo Comunale di Locri ospiterà la prima regionale dello spettacolo di danza contemporanea "Liù: Amore VS Potere".

Lo spettacolo: una rilettura contemporanea del mito pucciniano

Firmato da Francesca Spataro per la Naos Dance Company, "Liù: Amore VS Potere" è un'opera intensa che esplora le dinamiche universali tra il sacrificio d'amore e le logiche del potere. Ispirandosi alla celebre figura pucciniana, la coreografia traduce il dramma in un linguaggio del corpo dinamico, viscerale ed emozionante, dove la danza contemporanea si fonde con una ricercata drammaturgia sonora.

Un progetto per il futuro della Calabria

Questo appuntamento segna un passo fondamentale nel consolidamento della presenza della Naos Dance Company in Calabria, ponendo le basi per una rete di produzione artistica permanente sul territorio.

«Dopo trent'anni di lavoro a Roma, sento il bisogno di restituire alla mia terra quanto ho appreso,» dichiara Francesca Spataro. «Con questo spettacolo e con il lavoro della Naos Dance Company vogliamo creare un punto di riferimento per i giovani performer e portare in scena produzioni di grande impatto emotivo e artistico.»