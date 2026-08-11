Il 13 agosto il ventennale della celebre tribute band con Cristina Scabbia e il soprano di fama internazionale. L’evento è promosso dall’associazione Cuore Events con il patrocinio del Comune e del Consiglio regionale della Calabria

Da Freddie Mercury alla voce di Katia Ricciarelli, passando per la potenza rock di Cristina Scabbia. Melito si prepara a una delle serate più importanti della sua estate e lo fa ancora una volta in Piazza Porto Salvo, dove giovedì 13 agosto arriveranno i QueenMania con una tappa del loro 20th Anniversary Tour, affiancati da due ospiti capaci di portare sullo stesso palco mondi musicali apparentemente lontani.

A promuovere l’appuntamento è l’associazione Cuore Events, con il patrocinio del Comune di Melito di Porto Salvo e del Consiglio regionale della Calabria. Un sostegno istituzionale che accompagna una nuova scommessa dell’associazione melitese, protagonista negli ultimi mesi di un lavoro sempre più intenso sul territorio e capace di costruire attorno agli eventi occasioni di partecipazione che vanno oltre la singola serata. Ed è forse questo l’aspetto che più conta, accanto ai nomi di richiamo sul manifesto. Cuore Events è un gruppo di giovani che ha scelto di investire tempo, energie e idee sulla propria città e che, dopo aver costruito la lunga settimana della Festa di Maria SS. di Porto Salvo, continua a muoversi sulla stessa strada. Ad aprile erano stati nove giorni di iniziative, dallo sport agli spettacoli, fino agli eventi di piazza e al flashmob contro il cancro, con migliaia di persone coinvolte e una Melito tornata a riempire i propri spazi dopo i mesi difficili seguiti al ciclone Harry. «Volevamo far ribattere il cuore dei melitesi», avevano raccontato allora i ragazzi dell’associazione. Una frase che oggi somiglia sempre di più alla cifra di un percorso.

Il 13 agosto l’asticella si alza ancora. I QueenMania, guidati da Sonny Ensabella e completati da Amudi Safa, Andrea Ge e Luca Nicolasi, celebrano nel 2026 i vent’anni dalla nascita della formazione, dopo due decenni trascorsi sui palchi italiani ed europei portando in scena uno dei tributi ai Queen più conosciuti del panorama internazionale. E a Melito ci sarà soprattutto Katia Ricciarelli, super ospite della serata. Il soprano di fama mondiale porterà la propria voce dentro un repertorio che proprio con Freddie Mercury ha conosciuto uno degli incontri più affascinanti fra rock e lirica, quello consegnato alla storia insieme a Montserrat Caballé. Accanto a lei Cristina Scabbia, frontwoman dei Lacuna Coil e una delle voci rock italiane più conosciute a livello internazionale.

Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Radio Ga Ga, We Are the Champions: Piazza Porto Salvo è pronta a diventare per una notte un grande palco rock, con uno spettacolo che mette insieme la musica dei Queen, la forza di Scabbia e l’eleganza vocale di Ricciarelli. Per Cuore Events sarà un altro banco di prova e, soprattutto, un altro tassello di un lavoro che continua a crescere. Con il Comune di Melito Porto Salvo e il Consiglio regionale della Calabria al fianco dell’iniziativa, il 13 agosto la città prova ancora una volta a richiamare pubblico dall’intera Area grecanica e oltre, affidandosi alla musica per riempire la sua piazza e dare peso alla propria estate.