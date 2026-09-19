I locali partecipanti proporranno la ricetta classica oltre a varianti e signature cocktail, acquistandolo si avrà diritto ad un gadget

Dal 21 al 27 settembre 2026 torna l'appuntamento globale con la Negroni Week, l'evento annuale che riunisce i migliori cocktail bar e bar d'Italia e del mondo.

Durante tutta la settimana, gli appassionati di mixology potranno degustare l'iconico drink e le sue varianti: twist on classic o signature. Una storia centenaria di grande gusto

La Negroni Week è l'occasione per celebrare la memoria del Conte Camillo Negroni. La storia narra che nel 1919, presso il Caffè Casoni di Firenze, il Conte chiese al barman Fosco Scarselli di sostituire la soda del suo solito Americano con un'aggiunta di Gin, completando poi il cocktail con una fetta d'arancia al posto del limone.

I locali partecipanti proporranno la ricetta classica (Campari, Vermouth Rosso e Gin) oltre a varianti e signature cocktail, acquistandolo si avrà diritto ad un gadget.

La settimana dedicata all'iconico drink, si chiuderà con l'evento "Carousel": il 28 settembre, presso il rooftop del Didimos, al centro della città, dalle 17:30 in poi, i bartender potranno alternarsi e far degustare i loro speciali mix ai visitatori.