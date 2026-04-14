Un’esperienza immersiva tra realtà virtuale, maglie originali, fotografie d’epoca e interviste, con l’obiettivo di raccontare la carriera e la vita personale. La presentazione ufficiale il 18 aprile

Dal 24 aprile al 29 maggio il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria ospiterà la mostra “Paolo Rossi un ragazzo d’oro”, un percorso espositivo gratuito dedicato a una delle figure più iconiche del calcio mondiale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e rappresenterà anche la prima tappa meridionale dell’esposizione.

La mostra offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva tra realtà virtuale, maglie originali, fotografie d’epoca e interviste, con l’obiettivo di raccontare la carriera e la vita personale di Paolo Rossi. Il percorso narrativo ripercorrerà dagli esordi fino al trionfo ai Mondiali di Spagna del 1982, quando Rossi guidò la Nazionale italiana alla conquista del titolo iridato.

Tra i pezzi più attesi dell’esposizione figurano il Ballon d’Or France Football 1982, la Scarpa d’Oro e il Pallone d’Oro assegnati a Rossi dopo la straordinaria stagione mondiale, simboli di un’epoca che ha segnato la storia del calcio internazionale.

L’allestimento punta a valorizzare non solo la dimensione sportiva del campione, ma anche quella umana, offrendo un racconto più intimo e personale della sua vita, attraverso materiali inediti e contenuti multimediali.

La presentazione ufficiale della mostra è prevista per il 18 aprile alle ore 11:00 presso Palazzo Corrado Alvaro, in Piazza Italia a Reggio Calabria, durante la conferenza stampa organizzata dalla Città Metropolitana.

All’incontro interverranno rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport e della cultura. Tra i relatori: Carmelo Versace, sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria; Mimmo Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria; Maurizio Insardà, giornalista e coordinatore dell’iniziativa; Saverio Ceravolo, ceo di Osc s.r.l.; Federica Cappelletti, presidente della Lega Serie A Femminile e moglie di Paolo Rossi; Tino Scopelliti, presidente Coni Calabria; Saverio Mirarchi, presidente Figc Calabria; Marco Schembri, presidente dell’associazione culturale Worldex e direttore della mostra.

Un evento che si propone di unire memoria sportiva, cultura e innovazione, riportando al centro una delle figure più amate del calcio italiano e internazionale.