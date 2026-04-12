I piccoli studenti, accompagnati dai genitori, si sono confrontati nella prestigiosa manifestazione mondiale di scienza e robotica. Hanno presentato soluzioni creative costruite con i celebri mattoncini

Grande entusiasmo e spirito di squadra per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, che hanno partecipato con successo alla tappa di Palermo e a quella di Locri della First Lego League, la prestigiosa manifestazione mondiale di scienza e robotica dedicata ai giovanissimi.

L’iniziativa, che ha visto i piccoli studenti confrontarsi con coetanei provenienti da tutta l’area, non è stata solo una competizione, ma il culmine di un profondo percorso educativo. Il progetto, infatti, è parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’Istituto, a dimostrazione del forte impegno della scuola nel promuovere le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), il pensiero computazionale e, soprattutto, l'inclusione. L'attività di robotica collaborativa si è rivelata uno strumento straordinario per abbattere ogni barriera, permettendo a ciascun bambino, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie peculiarità, di partecipare attivamente, esprimere il proprio talento e sentirsi parte fondamentale del gruppo.

A rendere possibili queste straordinarie trasferte sono stati la forte sinergia tra scuola e famiglia. Gli alunni sono stati accompagnati dai genitori, che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo, e guidati passo dopo passo dai docenti coach: Anna Pietropaolo, Maria Francesca Corigliano, Maria Stella Tripodi, Emanuele Mazzone, Giuseppe Interdonato e Marco Tornatora. Grazie alla dedizione degli insegnanti durante i mesi di preparazione, i bambini hanno presentato soluzioni creative e robot costruiti con i celebri mattoncini, dimostrando spiccate capacità di problem solving e lavoro di squadra.

«Partecipare alla First Lego League a Palermo e a Locri è stata un’esperienza formativa incredibile per i nostri ragazzi - ha commentato il team dei docenti coach presenti all’evento -. Vederli applicare con passione ciò che hanno imparato in classe, supportati attivamente anche dalle loro famiglie, ci riempie di orgoglio. Questo progetto ha dimostrato che la tecnologia, se usata in modo collaborativo, è un formidabile veicolo di inclusione, capace di valorizzare le unicità di ogni singolo alunno all'interno di una vera e propria squadra».

L’IC Delianuova si conferma così una realtà scolastica dinamica e all’avanguardia, capace di offrire ai propri studenti opportunità di confronto di respiro nazionale, coniugando l'apprendimento tecnologico con i più alti valori sociali e relazionali.