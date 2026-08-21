Dal progetto “Bergamotto Kids” alle proprietà dell’agrume reggino, una serata tra divulgazione, tradizioni ed enogastronomia promossa dall’Associazione Sant’Antonio Abate e dal Polo e Museo Nazionale del Bergamotto

Nella serata di ieri, 20 agosto 2026, alle ore 20:30, nella suggestiva cornice di Piazza Sant’Antonio Abate in Archi, nei pressi del Santuario di Sant'Antonio Abate, si è tenuto con grande successo di pubblico l’evento dal titolo: «Profumo di Calabria: Essenze di Natura – BERGAMOTTO: il sole che profuma di benessere».

L'iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Sant'Antonio Abate in Archi Carmine, presieduta dall’Avv. Franco Giunta, in stretta collaborazione con il Polo e Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, ha visto anche il prezioso e caloroso supporto del parroco Don Danilo Latella e la collaborazione dell’Azienda Agricola Mico’, a testimonianza del forte legame tra il territorio di Archi — una delle aree agricole storicamente più vocate alla coltivazione e raccolta dell'agrume reggino — e l'eccellenza dell’«oro verde».

Il convegno è stato introdotto e guidato dagli interventi del Prof. Vittorio Caminiti, Coordinatore del Polo del Bergamotto di Reggio Calabria, Presidente dell’Accademia Internazionale del Bergamotto e Fondatore del Museo del Bergamotto, dell'avvocato Franco Giunta, Presidente Associazione Culturale Sant'Antonio Abate in Archi e della Dott.ssa Karine Marguerite Thierry, Direttrice del Museo Nazionale del Bergamotto.

Durante il suo intervento, il Prof. Caminiti si è soffermato sulle straordinarie proprietà del Bergamotto di Reggio Calabria, evidenziandone i notevoli benefici sia in ambito farmacologico e fitoterapico che alimentare e gastronomico. Il Professore ha condiviso con i presenti anche un prezioso e pratico consiglio di fruizione: «Ricordatevi che il bergamotto si mangia e si degusta al meglio quando la sua buccia raggiunge il caratteristico colore senape!».

Un momento di grande rilievo pedagogico e divulgativo è stato dedicato alla presentazione dei pannelli informativi a fumetti del progetto «Bergamotto Kids». Illustrati con grande passione e capacità comunicativa dalla direttrice Karine Marguerite Thierry, i pannelli hanno offerto ai bambini e alle famiglie presenti un percorso didattico e divertente per scoprire l'origine del frutto, la storia della sua coltivazione, la nascita del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria e l'ampia offerta culturale e formativa che la struttura propone alle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alla consorella Annamaria Polimeni, che ha egregiamente sostituito la M^a Mimma Triglia, e a tutti i Priori, Presidenti e Soci delle Associazioni aderenti al Polo del Bergamotto 2015, che con la loro presenza hanno testimoniato lo spirito di unione e condivisione che anima il movimento legato all'agrume simbolo della nostra terra.

A coronamento del convegno, il Presidente dell'Associazione, Avv. Franco Giunta, ha voluto omaggiare il Prof. Vittorio Caminiti consegnandogli una targa di riconoscimento ufficiale con la seguente motivazione:

«Al Prof. Vittorio Caminiti – Coordinatore del Polo del Bergamotto di Reggio Calabria, Presidente Accademia Internazionale del Bergamotto e Fondatore del Museo del Bergamotto: Per il suo straordinario ed instancabile impegno nella tutela, valorizzazione e promozione del Bergamotto di Reggio Calabria, patrimonio di storia, cultura e identità, attirando nella nostra città tantissime personalità illustri e Chef di fama Internazionale».

A sua volta, in segno di profonda stima e reciproca collaborazione, il Prof. Caminiti ha ricambiato il gesto, facendo dono dall' Avvocatessa Nelly La Scala, all'Avv. Giunta e all'Associazione, il gagliardetto ufficiale che racchiude i simboli del Polo e del Museo del Bergamotto.

La serata è stata ripresa in diretta streaming ed integrata nel palinsesto del Canale Video del Polo del Bergamotto (con differita sul canale YouTube ufficiale @polodelbergamotto), garantendo un'ampia visibilità mediatica alle tradizioni e alla cultura locale.

Ad allietare e animare l'atmosfera festosa della serata sono state le coinvolgenti note della fisarmonica del Maestro Pippo Campolo, musicista di fama che con il suo talento ha allietato nel corso degli anni migliaia di crocieristi in tutto il mondo.

Infine, la comunità e gli ospiti si sono ritrovati nel punto ristoro allestito per l'occasione per un piacevole momento conviviale, durante il quale è stato possibile degustare prelibatezze enogastronomiche locali, tra cui il tipico cuscus alla reggitana arricchito dall'aroma inconfondibile del Bergamotto fresco, oltre a bevande e ricette creative a base del celebre agrume.