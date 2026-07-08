Sabato 11 luglio la seconda edizione della rassegna ideata dall’artista Mariella Costa e curata dalla critica letteraria Maria Capece riunirà poeti, musicisti, relatori e artisti in uno degli scenari più suggestivi della Calabria

Un evento tutto dedicato alla poesia, quello che si terrà sabato 11 luglio, dalle ore 21.00, al Parco degli Dei di Roccella Ionica, dell’artista Mariella Costa, dal titolo «Lirica d’Incanto sotto un manto di stelle», seconda edizione, a cura del critico letterario Maria Capece. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Rossella Scherl, interverranno i relatori: Nicodemo Vitetta, Presidente del Club per l’Unesco di Gioiosa Ionica; Vincenzo Cataldo, dell’Università degli Studi di Catanzaro; la maestra di danza Roberta Franco e l’Associazione Culturale «Creo», con l’esibizione della pluripremiata Siria Ierinò, campionessa mondiale di danza classica; il prof. Giuliano Zucco.

La kermesse sarà allietata dal cantante Armando Quattrone e dai versi dei poeti: Giorgio Bruzzese, Gaetano Catalani, Giuseppe Cosmo, Paolo Landrelli, Caterina Landro, Franco Macrì «il Mac64», Dina Maesano, Stella Papandrea, Armando Raso, Francesco Reitano, Anna Francesca Trapani, Annunziato Trapani. L’evento sarà presentato da Domenico Cappone.

Un’immersione totale nella bellezza dei versi sotto il magnifico cielo stellato dell’estate, tra le meravigliose opere d’arte del Parco degli Dei, la cui padrona di casa, Mariella Costa, artista poliedrica e instancabile, preserva nella sua magnificenza senza tempo, cesellando e scolpendo personaggi del nostro più intimo passato.

Poesia e Arte, un sodalizio straordinario, perché l’una completa l’altra e, insieme, trasmettono armonia, cultura, pace e sensibilità verso l’umano e il mondo che ci circonda, celebrandoli nella forma più alta, perché non cadano in disuso in un tempo, questo, di ordinaria superficialità e banalità.

Non dimentichiamo mai di mantenere vive le nostre emozioni, i nostri sogni, perché sono quelli che ancora ci permettono di sentirci «umani» e di espletare quella scintilla di eterno che risiede in ognuno di noi, a ricordarci che siam fatti di terra e di stelle.

L’evento di sabato 11 luglio, dalle ore 21.00, al Parco degli Dei di Roccella Ionica, è un’imperdibile occasione per ritrovare se stessi, attraverso la voce della poesia, del canto, della danza e la gloriosa solennità dell’Arte. Non mancate!

«La poesia è un granello di luce che si tiene tra il pollice e l’infinito».