Due notti, un intero paese che non dorme. Torna a Roccella Jonica “La Notte Bianca – Roccella in blu”, l'appuntamento che il 14 e 15 agosto trasforma il centro storico e il lungomare in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Musica dal vivo, spettacoli, street food, animazione per i più piccoli e DJ set fino all'alba: il programma, promosso dall'Amministrazione comunale nell'ambito del Piano di Azione e Coesione con il contributo del POC 2014/2020 della Regione Calabria, promette di richiamare come sempre migliaia di persone, tra residenti e turisti attirati anche dalla Bandiera Blu 2026 che quest'anno sventola di nuovo sul litorale roccellese.

La serata del 14 agosto si accende ai piedi del Castello normanno, che con il suo profilo illuminato resta la cartolina più amata della Notte Bianca. Il MuSMIR, il museo multimediale immersivo, apre eccezionalmente dalle 18:00 a mezzanotte (3 euro il biglietto, gratis per i bambini fino a 10 anni), mentre Piazza del Castello diventa un piccolo festival diffuso: alle 20:00 sale sul palco Vincenzo Mercurio con “Non sono un Poeta”, un racconto tra chitarra e voce nella tradizione teatrale e canora del Sud; alle 21:30 tocca a “Al Castello, in una notte di chiaro di luna”, viaggio nella canzone d'autore firmato da Michele Ranieri e Massimo Cusato, con Sebastiano Ragusa ai fiati. Chi preferisce un aperitivo con vista può fermarsi al pop-up lounge bar “Non vogliamo scendere” curato da La Cascina 1899, mentre la Cooperativa Sociale PATHOS allestisce un gazebo con t-shirt, shopper e cappellini della collezione “I love Roccella Jonica”, creata da Massimo Sirelli. Per raggiungere il Castello è attivo un servizio navetta gratuito dalle 17:30 alle 23:00, con partenza da Piazza dei Caduti, lato Via Vittorio Emanuele.

Chi cerca i sapori tipici può scendere verso il Borgo Marinaro di Sant'Antonio, dove dalle 19:00 lo street food racconta la tradizione dei pescatori roccellesi. Il resto della città si riempie di musica e giochi: Piazza San Vittorio ospita dalle 19:00 l'animazione per bambini firmata dal Team Minnie & Topolino di Mary Russo, in Piazza Dogana si balla in gruppo dalle 20:00 con il Centro di Aggregazione Sociale, mentre il Lungomare di Largo Colonne diventa il vero cuore pulsante della notte con la musica live e l’animazione del Palco Centrale dalle 23:00 fino alle 2:00. E chi vuole spingersi oltre l'alba può chiudere la serata all'Area Belvedere – Parco Giochi, dove al Back to Flora, Fiko Beach e Rocha Club si alternano in consolle dalle 2:00 alle 6:00, per un Ferragosto che comincia letteralmente sulla pista da ballo.

Ma è il 15 agosto a regalare l'immagine simbolo dell'estate roccellese. Alle 17:30, sulla spiaggia del paese, va in scena il “Tuffo più bello del mondo”: un tuffo collettivo che ogni anno chiama a raccolta centinaia di persone sulla battigia, pronte a seguire le istruzioni date sul momento per un salto in acqua tutti insieme. Un rito ormai identitario, capace di trasformare un semplice bagno di Ferragosto in un momento di comunità.