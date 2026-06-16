«Il 31 agosto c'è una storia che nasce. E un'estate che muore». E di questa storia a fare da cornice ci sarà ancora Roccella Jonica. A distanza di 6 anni da quel memorabile 31 agosto 2020 torna al Teatro al Castello la Brunori SAS, in un concerto evento diventato ormai un classico dell’estate per il gran finale del festival jazz Rumori Mediterranei. La band sarà accompagnata sul palco dalla RoccellArkestra.

Non è mai un ritorno banale quello di Dario Brunori da queste parti, specialmente se inserito nella cornice del festival jazz che, sotto la guida del direttore artistico Mirko Onofrio, continua a declinare la parola "contaminazione" non come un cliché, ma come una necessità geografica e culturale. La scelta di affidare la chiusura della kermesse all'artista cosentino risponde proprio a questa logica: rompere gli schemi di genere, incrociare la canzone pop-autorale con la libertà espressiva del jazz e delle sue sponde mediterranee.

Chi c'era sei anni fa ricorda un concerto intimo, quasi confidenziale, nonostante i numeri da grande evento. Quest'anno, con l'autunno alle porte e un festival che ha macinato note e sperimentazioni per giorni, l'appuntamento del 31 agosto assume il sapore del cerchio che si chiude. L'ultima notte di una stagione che se ne va, affidata alle parole di chi, le estati che muoiono, le sa raccontare meglio di chiunque altro.