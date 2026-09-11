Dalla Prima Edizione il Bergamotto di Reggio Calabria, Principe Mondiale degli Agrumi, è stato una punta di diamante nel programma di Scirubetta, evento ideato e organizzato dalla Confederazione Pasticceri Italiani - Settore Gelato - CONPAIT che ha fatto di Reggio la capitale mondiale del Gelato Artigianale.

Regista indiscusso di Scirubetta è il Maestro Pasticcere Angelo Musolino, Presidente Nazionale di CONPAIT, validamente affiancato dal Responsabile Gelato Davide Destefano. L'appuntamento con il preziosissimo agrume reggino consoliderà la storica partnership tra i Maestri Musolino e Destefano e il Premio Mondiale di Poesia Nosside, che ha raggiunto il quarto di secolo dal 2002, s'è affiancata la più recente iniziativa del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria.

Scirubetta ha fatto di Reggio Calabria la capitale mondiale del Gelato Artigianale e Il Nosside ha in corso la sua 41ma Edizione - che si concluderà venerdì 27 novembre nell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea - con una crescita ulteriore di partecipazione degli Stati (113) e di lingue (176). Dal loro legame è scaturita nel 2025 l'idea di dare al Premio Nosside un dolce ispirato ai tempi della poetessa locrese, creato dal Maestro Musolino con la consulenza storica del prof. Amato e presentato a Londra nel Consolato Generale d'Italia.

Il collante fondamentale di questa collaborazione nel segno dell'eccellenza mondiale dell'agrume - nato a Reggio e diffusosi nel territorio metropolitano dal cuore della Città (la rada Giunchi) verso Nord sino al confine con la mitica Scilla e verso Sud fino a Monasterace - si è rafforzato grazie a due iniziative recenti: il Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria (in cui sono coinvolti Pasquale Amato, Angelo Musolino, Davide Destefano, lo Chef Filippo Cogliandro, Maria Pinneri, Angelica Cuzzola, Enzo Laganà e tanti altri) e il Premio Speciale monotematico «Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria», istituito dal Premio Nosside, che ha contribuito a diffondere la conoscenza corretta dell'agrume reggino anche attraverso l'immaginario dei poeti.

L'evento del 13 settembre si svolgerà nell'Area Talk del Festival e si snoderà in tre parti corrispondenti alle tematiche appena illustrate.

Si aprirà con il Direttore di Calabria.Live Santo Strati che dialogherà con Pasquale Amato, Presidente Fondatore del Premio Nosside, Angelo Musolino, Presidente Nazionale dei Pasticceri Italiani CONPAIT e Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Sarà l'occasione per ribadire i valori e i contenuti di una sinergia consolidata dalla stima reciproca tra i vertici del Nosside e di Scirubetta, cui si è affiancata una collaborazione più intensa con l'Ateneo reggino.

La seconda parte dell'Evento prevede la consegna - da parte del Comitato omonimo - del «Premio Bergamotto di Reggio Calabria 2026» a una personalità che ha dato un qualificato contributo alla Promozione del Principe Mondiale degli Agrumi.

Il riconoscimento - dopo una sosta di riflessione - viene rilanciato da questo anno con due peculiarità: sarà assegnato annualmente a una sola persona e sarà consegnato nell'ambito dell'incontro di Scirubetta.

Il riconoscimento del 2026 è stato assegnato al dott. Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio Metropolitana di Reggio Calabria, «per aver dato vita al Progetto Bergarè: un Evento che ha avuto il merito di dare un impulso decisivo e di qualità alla promozione nazionale e internazionale dello straordinario e unico agrume reggino, che da secoli aromatizza il mondo arricchendo i profumi più pregiati, cura diverse patologie e delizia i palati del mondo in ogni arte del gusto».

L'Incontro si concluderà in bellezza con la lettura di alcune Poesie Vincitrici del Premio Speciale «Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria» nel 2024 e nel 2025. Sarà a cura di Serena Cara e Dario Zema - componenti del Laboratorio Permanente del Progetto Nosside - con il commento alla chitarra di Antonio Barresi.

L'evento concluderà il Tour estivo dei Premi Speciali monotematici del Nosside, dopo le tappe del 12 giugno a Chianalea di Scilla per lo Speciale «Nosside-Stretto di Scilla e Cariddi», del 20 luglio a Roccella Jonica per lo Speciale «Nosside-Teàgene di Reghion» e dell’11 agosto a Gambarie per lo Speciale «Nosside-Aspromonte».