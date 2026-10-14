Mancano ormai pochi giorni per assistere a “Il Diario del Trapezista”, lo spettacolo di Sigfrido Ranucci in programma il prossimo 24 ottobre al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Un appuntamento che porta sul palcoscenico uno dei volti più noti del giornalismo d’inchiesta italiano, pronto a raccontarsi al pubblico in una veste inedita, lontana dalle telecamere di Report.

Non soltanto inchieste, scoop e retroscena, ma soprattutto storie di vita, incontri inaspettati e scelte capaci di cambiare il corso degli eventi. È questo il cuore dello spettacolo, che accompagna gli spettatori dietro le quinte di vicende giornalistiche complesse, restituendo spazio e voce alle persone che, spesso nell’ombra, hanno contribuito a renderle possibili.

Attraverso un racconto personale e ricco di sorprese, Ranucci ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, intrecciando esperienze professionali, rischi, paure e incontri destinati a lasciare un segno profondo. Un viaggio nel quale il giornalista lascia spazio all’uomo, rivelando aneddoti e dettagli che difficilmente trovano posto nelle cronache televisive.

Il titolo, “Il Diario del Trapezista”, richiama proprio la precarietà di chi si muove in equilibrio, sospeso tra certezze e imprevisti. Una metafora della vita, ma anche del lavoro giornalistico, dove ogni decisione può avere conseguenze imprevedibili e dove, talvolta, sono proprio le scelte più difficili a fare la differenza.

Nel racconto trovano spazio personaggi sorprendenti: dal vagabondo che contribuisce a un’importante inchiesta sui bombardamenti di Falluja, al tassista che aiuta a ritrovare opere d’arte legate al caso Parmalat, fino alle persone che hanno avuto un ruolo decisivo in delicate vicende legate alla cronaca e alla politica italiana.

Storie diverse, unite da un unico filo conduttore: il peso degli incontri e delle decisioni, anche quelle apparentemente insignificanti, che possono cambiare una vita e influenzare il corso della storia.

L'appuntamento con Sigfrido Ranucci è fissato per il 24 ottobre al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. I posti disponibili sono ormai pochi: per chi desidera assistere allo spettacolo e scoprire il volto più personale del giornalista, è il momento di assicurarsi gli ultimi biglietti.

Una serata per andare oltre lo schermo televisivo e incontrare il Ranucci che raramente si vede in onda: quello che racconta le storie, ma che questa volta sceglie di raccontare anche la propria.