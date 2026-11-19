Grande attesa anche per gli speaker del territorio, i cui nomi saranno annunciati a breve. Meno noti al grande pubblico, saranno protagonisti a tutti gli effetti, con lo stesso tempo sul palco degli altri relatori. Gli organizzatori hanno inoltre scelto di custodire fino al 5 dicembre un altro dettaglio: tutti gli speaker già annunciati hanno un legame con Reggio Calabria e il suo territorio, che sarà svelato durante l'evento.

I 100 biglietti messi a disposizione durante la prevendita sono andati esauriti, confermando l'interesse del pubblico per un appuntamento che, dopo il debutto dello scorso anno, si prepara a tornare in una sede più capiente.

A condurre la serata sarà Francesco “Kento” Carlo, rapper e scrittore reggino, tra le voci più riconoscibili dell'hip hop italiano impegnato nel sociale. La sua carriera unisce musica e impegno civile, con una particolare attenzione ai giovani e ai progetti educativi negli istituti penali minorili. Profondamente legato alla sua città, Kento torna al TEDxReggioCalabria dopo aver partecipato alla prima edizione come speaker, questa volta nel ruolo di presentatore.

Tra gli ultimi protagonisti annunciati spicca Paolo Rondelli, diplomatico sammarinese dalla lunga carriera internazionale. Nel 2022 è stato Capitano Reggente della Repubblica di San Marino, diventando il primo Capo di Stato apertamente gay al mondo, un primato che ha dato alla sua nomina grande risonanza internazionale.

Già ambasciatore negli Stati Uniti e rappresentante permanente presso l'UNESCO, dal febbraio 2026 Rondelli rappresenta San Marino in Australia. Parlamentare fino al 2024, ha ricoperto importanti incarichi culturali e si è distinto per il suo impegno a favore dei diritti civili. Ha inoltre fondato associazioni attive nella prevenzione della violenza di genere e nella lotta alle discriminazioni, portando avanti un percorso nel quale diplomazia e impegno sociale si incontrano.

Sul palco anche Enrico Marchetto, fondatore di Noiza, agenzia di digital marketing di Trieste e Business Partner di Meta. Con oltre quindici anni di esperienza nel settore, ha collaborato con marchi come Alpitour, Veralab e Il Post. Docente di Strategie Digitali all'Università di Udine, è autore di tre libri pubblicati da Apogeo, tra cui “Confessioni di un Marketer” (2024). Il suo intervento offrirà uno sguardo sui meccanismi che influenzano le nostre decisioni nell'era digitale.

Rondelli e Marchetto si aggiungono agli speaker già annunciati: Benedetta Santini, Aurora Ruffino, Bianca Cavallini e Massimiliano Dona.

“Convinzione o costrizione” sarà il tema che accompagnerà gli interventi, invitando il pubblico a interrogarsi sul confine tra libertà individuale e condizionamenti esterni.

Dopo il successo del 2025 al Cineteatro Metropolitano, la scelta del Cineteatro Odeon risponde alla volontà degli organizzatori di accogliere un pubblico più numeroso e consolidare la presenza di TEDx nel panorama culturale reggino.