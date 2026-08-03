Dal 19 al 21 agosto Piazza Mangeruca a Gambarie ospita blues, cantautorato e tributo a Rino Gaetano, insieme agli stand dell'artigianato calabrese, per un evento che unisce spettacolo, turismo e valorizzazione del territorio

Gambarie d'Aspromonte si prepara ad accogliere il "Tra2Mari Festival", una rassegna musicale che dal 19 al 21 agosto, alle ore 21:00 in Piazza Mangeruca, offrirà al pubblico tre appuntamenti all'insegna della grande musica dal vivo, della convivialità e della promozione delle eccellenze calabresi.

Promosso dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, con l'organizzazione di Publidema Eventi Musicali, il festival nasce con l'obiettivo di animare l'estate aspromontana attraverso un cartellone capace di coinvolgere pubblici di ogni età, valorizzando al contempo uno dei luoghi più suggestivi della Calabria.

Il programma si aprirà il 19 agosto con l'energia e il ritmo dei The Soul Men Blues Band, formazione che porterà sul palco un coinvolgente repertorio blues e soul. Il 20 agosto sarà la volta della raffinata voce di Martina Mattiani, protagonista di uno spettacolo che unirà eleganza, intensità interpretativa e accompagnamento musicale dal vivo. Gran finale il 21 agosto con "Nuntereggio Più", emozionante tributo dedicato a Rino Gaetano, un omaggio a uno dei cantautori più amati della musica italiana.

Ad arricchire le tre serate saranno inoltre gli stand di artigianato calabrese, curati da Calabria Artigiana, che offriranno ai visitatori l'opportunità di conoscere e apprezzare le produzioni artistiche e manifatturiere del territorio, contribuendo a creare un'esperienza che unisce musica, tradizioni e identità locale.

Il Tra2Mari Festival si propone come un momento di incontro e condivisione, capace di coniugare spettacolo, turismo e promozione culturale, consolidando il ruolo di Gambarie come punto di riferimento per gli eventi estivi dell'Aspromonte.

L'ingresso agli spettacoli è libero e l'invito è rivolto a cittadini, turisti e appassionati di musica che desiderano vivere tre serate di emozioni in una cornice naturale unica.

Tra2Mari Festival

19, 20 e 21 agosto – ore 21:00

Piazza Mangeruca – Gambarie d'Aspromonte

Tre serate, tre emozioni, un solo grande palco tra i due mari.