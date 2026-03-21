La primavera a Marina di Gioiosa Ionica si accende con un appuntamento imperdibile dedicato interamente all’infanzia e alle famiglie. Martedì 31 marzo 2026, a partire dalle ore 16:00, la suggestiva cornice di Piazza Ex Ferrovie Calabro-Lucane si trasformerà in un grande campo di gioco all'aperto per la prima attesa edizione della «Caccia all’Uovo».

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, nasce da una precisa visione del Consigliere Nicola Catalano. È stato proprio lui in qualità di delegato agli eventi a farsi promotore dell'evento, lavorando in sinergia con l’organizzazione Enjoy Party per regalare alla cittadinanza un momento di svago che vada oltre il semplice intrattenimento, puntando dritto al cuore della socialità e della valorizzazione del centro cittadino.

La «Caccia all’Uovo» che per la prima volta si svolgerà a Marina di Gioiosa, grazie all’impegno degli organizzatori e dell’Amministrazione, non sarà una competizione solo divertente, ma un vero e proprio percorso esperienziale. I piccoli partecipanti saranno coinvolti in giochi a squadre, attività di animazione professionale e riceveranno gadget a tema. L'obiettivo è stimolare la collaborazione tra i bambini, permettendo loro di riappropriarsi degli spazi pubblici attraverso il gioco sano e creativo.

«Questa iniziativa - commenta Catalano - nasce dall’idea e dal forte desiderio di vedere il nostro paese pulsare di vita e allegria, anche grazie ad eventi unici ed innovativi. Marina di Gioiosa merita eventi di qualità che mettano al centro le famiglie. Credo fermamente che promuovere la socialità partendo dai più piccoli sia il modo migliore per costruire una comunità più unita e partecipe. Vedere i bambini sorridere nelle nostre piazze è la soddisfazione più grande e il segno di un territorio che guarda al futuro con ottimismo. L'Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza, anche dei comuni limitrofi, a partecipare numerosa a questa novità della «Caccia all’Uovo», per trasformare la manifestazione in una grande giornata di festa.».

L’Amministrazione comunale, per garantire la sicurezza e la perfetta riuscita della manifestazione, invita alla prenotazione gratuita entro il 25 marzo. Gli organizzatori ricordano che ogni bambino dovrà essere necessariamente accompagnato da un adulto. In caso di condizioni meteo avverse, per non deludere le aspettative dei piccoli, l'evento verrà posticipato al giorno successivo, mercoledì 1° aprile.

Per info e prenotazioni: Contattare Enjoy Party al numero: 389 1172380.