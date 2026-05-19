In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, il MuseA - Museo [Interattivo] Antincendio apre eccezionalmente le proprie porte ai più piccoli con “Una notte al MuseA – Pigiama Party al Museo”, un’esperienza serale pensata per coniugare apprendimento, creatività e intrattenimento in una cornice originale e coinvolgente.

L’iniziativa, inserita nel programma promosso da Cultura in Comune – la Rete dei Musei e dei Siti Culturali di Reggio Calabria – nasce con l’obiettivo di offrire una nuova modalità di fruizione dello spazio museale, trasformandolo in un luogo di incontro, scoperta e condivisione dedicato ai bambini.

Rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, l’evento proporrà un percorso ricco di attività ludiche e formative: giochi, animazione, laboratori creativi, momenti di danza, visita interattiva al museo, proiezione cinematografica e cena conviviale, per vivere il museo in un’atmosfera suggestiva e fuori dall’ordinario.

A rendere ancora più speciale la serata sarà il contributo di Lelefante Animazione, che curerà l’intrattenimento con attività pensate per coinvolgere e divertire i partecipanti.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2026, dalle ore 19:30 alle 22:00, presso il MuseA – Museo [Interattivo] Antincendio di Reggio Calabria.

Tutte le informazioni relative all’iniziativa, alle modalità di partecipazione e alle prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale del MuseA e sui canali social del museo.