Quasi 50 mila presenze in tre giorni per la quinta edizione della manifestazione: agricoltura, innovazione, giovani e cooperazione diventano il racconto di una Calabria che riscopre la propria identità e guarda avanti

Per tre giorni Taurianova è diventata il punto di incontro di un Mezzogiorno che prova a raccontarsi attraverso il lavoro, la terra, l'innovazione e la cooperazione. I quasi 50 mila visitatori registrati alla quinta edizione del Villaggio Sud Agrifest non rappresentano soltanto un risultato organizzativo di rilievo. Raccontano qualcosa di più profondo: la crescente necessità dei territori di ritrovare spazi comuni nei quali costruire visioni condivise di futuro.

A Località Vatoni, dove il Villaggio Sud Agrifest è nato e cresciuto, si è respirata per tre giorni l'idea di un'agricoltura capace di andare oltre la dimensione produttiva. Un'agricoltura che diventa cultura, formazione, innovazione tecnologica, inclusione sociale e occasione di crescita collettiva. Un concetto che emerge chiaramente dalla partecipazione registrata in ogni settore della manifestazione, dalle aree espositive ai convegni, dalle attività didattiche agli spettacoli serali.

Cala il sipario sulla quinta edizione del Villaggio Sud Agrifest. Tre giorni intensi che, a Taurianova, hanno registrato migliaia di presenze tra aree espositive, talk, concerti e laboratori dedicati al mondo dell'agricoltura e dell'innovazione.

L'edizione 2026 ha confermato una maturazione ormai evidente. Agrifest non è più soltanto una fiera agricola. È diventata una vera piattaforma di confronto sul destino delle aree interne e delle comunità del Sud. La presenza di migliaia di imprenditori, amministratori, studenti, associazioni e famiglie testimonia come esista una domanda crescente di luoghi capaci di mettere in relazione mondi diversi e spesso distanti tra loro.

In questo contesto assume un significato particolare il tema scelto per l'edizione di quest'anno, dedicata al rapporto tra terra, diritti e innovazione. La presentazione del sistema Remoon, primo macchinario del Sud Italia in grado di integrare intelligenza artificiale e attività agricola, ha rappresentato simbolicamente il punto di incontro tra tradizione e futuro. Una dimostrazione concreta di come l'agricoltura meridionale possa essere protagonista dei processi di trasformazione tecnologica senza rinunciare alle proprie radici.

C'è però un altro aspetto che merita attenzione. Eventi come il Villaggio Sud Agrifest contribuiscono a ridefinire l'identità stessa del territorio. Per troppo tempo la Calabria è stata raccontata quasi esclusivamente attraverso le sue fragilità. Manifestazioni di questa portata restituiscono invece un'immagine diversa, fondata sulla capacità di produrre eccellenza, creare reti, attrarre persone e generare opportunità.

Non è casuale che tra i protagonisti della manifestazione vi siano stati centinaia di studenti provenienti dalle scuole e dalle università. Il coinvolgimento delle nuove generazioni assume un valore strategico in una regione che continua a fare i conti con lo spopolamento e con la fuga di competenze. Costruire percorsi di appartenenza significa anche mostrare ai giovani che il proprio territorio può essere un luogo nel quale investire energie, idee e professionalità.

Allo stesso modo la valorizzazione delle produzioni agroalimentari attraverso masterclass, showcooking e momenti di confronto ha rafforzato il legame tra identità e sviluppo. Il cibo, il vino, le produzioni agricole e le tradizioni locali diventano così strumenti di narrazione territoriale e fattori economici capaci di generare valore.

La presenza di rappresentanti istituzionali regionali e nazionali, insieme al messaggio inviato dal ministro Francesco Lollobrigida, conferma inoltre il peso assunto da una manifestazione che ormai supera i confini della Calabria e si propone come uno degli appuntamenti di riferimento per il dibattito sul futuro dell'agricoltura meridionale.

Torna con la sua quinta edizione, a Taurianova, il Villaggio Sud Agrifest. Un grande evento che supera il classico concetto di fiera campionaria per diventare un incubatore di futuro

Alla fine, il dato più significativo forse non sono nemmeno le quasi 50 mila presenze. È l'immagine di un territorio che per tre giorni si è riconosciuto attorno a un progetto comune. Un Sud che sceglie di raccontarsi attraverso le proprie competenze, le proprie eccellenze e la propria capacità di innovare. Ed è proprio in questa capacità di fare comunità che il Villaggio Sud Agrifest continua a trovare la sua forza più autentica.