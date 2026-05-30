Dopo l'apertura che ha visto la partecipazione del ministro Francesco Lollobrigida, la quinta edizione del Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione propone una giornata ricca di appuntamenti dedicati all'innovazione, alla formazione, alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio e alle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno

Prosegue a Taurianova la quinta edizione del Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, che dopo il successo della giornata inaugurale entra nel vivo con un programma che guarda alle nuove generazioni, all'innovazione e alle opportunità di crescita del territorio.

La giornata di sabato si aprirà con la presentazione del macchinario Reemoon, dedicata alle nuove tecnologie applicate al comparto agricolo e agroalimentare. Spazio anche all'orientamento scolastico, grazie alle attività rivolte agli studenti delle scuole medie e curate dagli istituti superiori del territorio, con l'obiettivo di accompagnare i giovani nella scelta del proprio percorso formativo.

Alle 10.30 si svolgerà la quinta edizione della Gara di Abilità per Trattoristi – Memorial Francesco Galluccio, uno degli appuntamenti più attesi dagli operatori del settore. A seguire, alle 11.30, l'incontro «Percorso di valorizzazione, promozione e narrazione del territorio. Pane, olio e vino: marcatori d'identità e cultura locale», promosso dall'Accademia Italiana della Cucina – Delegazione Gioia Tauro Piana degli Ulivi. L'iniziativa coinvolgerà, tra gli altri, Olearia San Giorgio, lo chef Filippo Cogliando, le Cantine Caccamo, l'Istituto Einaudi-Alvaro di Palmi, Arsac e Calabria Straordinaria.

Nel pomeriggio, alle 15, sarà il momento del convegno «Ecosistemi in equilibrio: innovazione energetica al servizio del pianeta», coordinato da Maurizio De Luca, responsabile Legacoop Calabria Produzione e Servizi. Al dibattito prenderanno parte Giuseppe Oliva, Giorgio Nanni, Federico Radesca, Thomas Lamberti e Liana Ciccone, chiamati a confrontarsi sulle sfide della transizione energetica e sulle opportunità per imprese e territori.

Alle 16 è in programma l'assemblea dedicata al comparto del bergamotto, che riunirà operatori e protagonisti di una delle filiere simbolo dell'agricoltura calabrese. Un'ora più tardi spazio ai giovani con l'incontro «Agorà dei territori: la partecipazione giovanile tra civismo e impresa», che vedrà il confronto tra Forum delle Idee, Associazione Risorse, Generazioni Legacoop e We're South sui temi della partecipazione e dello sviluppo condiviso.

Alle 18 riflettori puntati sul ruolo del Mezzogiorno con la tavola rotonda «Il Sud che conta: il ruolo del Mezzogiorno nelle scelte strategiche», che vedrà dialogare Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, e Vincenzo Lentini, vicepresidente di Copagri Calabria.

La giornata si concluderà alle 19.30 nel Social Garden con la masterclass «Viaggio a Reggio Calabria: tra le vigne del territorio», curata da Rachele Grandinetti e Guglielmo Gigliotti in collaborazione con Arsac e Calabria Straordinaria. Un percorso dedicato alla scoperta delle produzioni vitivinicole locali attraverso le esperienze delle Cantine Caccamo, dell'Azienda Agricola Antonella Lombardo, delle Cantine Nesci, dell'Azienda Agricola Barone Macrì, dell'Azienda Agricola Tramontana e di Murace Vini.

A chiudere il programma sarà il concerto dei Modena City Ramblers, previsto alle 22, seguito dal dj set di Fabio Nirta. Un finale che conferma la vocazione del Villaggio Sud Agrifest come luogo di incontro tra agricoltura, innovazione, cultura, formazione e spettacolo.