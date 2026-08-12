Il presidente del Consiglio comunale traccia il bilancio di Vinitaly and the City dopo le oltre 60mila presenze e 50mila degustazioni: «Reggio si è dimostrata pronta sotto ogni punto di vista. Ora può candidarsi a essere palcoscenico di grandi eventi»

Oltre 60mila presenze e 50mila degustazioni in due giorni. Numeri che, per il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Federico Milia, certificano non soltanto il successo di Vinitaly and the City, ma anche la possibilità per la città di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama dei grandi eventi nazionali e internazionali.

«Il successo di Vinitaly and the City a Reggio Calabria, con i numeri eccezionali registrati in soli due giorni, rappresenta appieno la visione che questa Amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, vuole imprimere alla nostra città: un respiro finalmente internazionale, sfruttando in particolare la vocazione mediterranea che abbiamo», afferma Milia.

Per il presidente dell'Aula di Palazzo San Giorgio, aver portato in riva allo Stretto una manifestazione legata a uno dei marchi fieristici italiani più conosciuti rappresenta anche un preciso segnale sulla direzione che la nuova amministrazione intende seguire.

«Portare qui una manifestazione dal prestigio globale come Vinitaly, annoverata da anni ormai tra le fiere nazionali per eccellenza, è chiaramente un segnale politico e sociale che guarda a un indirizzo ben preciso: questa città non vuole più essere considerata inferiore ad altre, bensì una realtà capace di porsi concretamente come punto focale del Paese».

Milia pone l'accento anche sulla capacità della città di accogliere una manifestazione che ha richiamato decine di migliaia di persone, sottolineando il comportamento del pubblico e gli aspetti organizzativi della due giorni.

«Poter ospitare eventi di tale portata, già durante la primissima fase di questa nuova Amministrazione, testimonia la volontà ferma del sindaco Cannizzaro di alzare costantemente l'asticella della qualità della vita dei reggini e dell'offerta che il nostro territorio può dare».

Il presidente del Consiglio comunale evidenzia quindi «la compostezza della nostra utenza e l'ordine e la pulizia impressi dall'organizzazione».

«Reggio si è dimostrata pronta, sotto ogni punto di vista. Ed era proprio questo il messaggio importante da far passare».

Nel bilancio di Milia trova spazio anche il rapporto istituzionale con la Regione Calabria, che ha contribuito alla realizzazione dell'evento. Il presidente del Consiglio comunale sottolinea in particolare la sinergia con il presidente della Regione Roberto Occhiuto e con l'assessore regionale Gianluca Gallo.

«Un obiettivo ambizioso raggiunto grazie a un lavoro sinergico con la Regione Calabria, in particolar modo con il presidente Roberto Occhiuto e con l'assessore Gianluca Gallo, che desidero ringraziare per l'impeccabile attività di coordinamento di una manifestazione che ha saputo valorizzare al meglio le eccellenze di tutta la Calabria e, di conseguenza, l'immagine stessa della nostra regione e della nostra città».

Per Milia, dunque, i risultati di Vinitaly and the City diventano anche il punto di partenza per guardare oltre la singola manifestazione e puntare ad attrarre nuovi appuntamenti di rilievo.

«Questo risultato – conclude – conferma che la strada intrapresa è quella giusta: Reggio sta conquistando il posto che merita, candidandosi a essere palcoscenico di grandi eventi e catalizzatrice di attenzioni a livello nazionale e internazionale».