Dal frutto alla tavola, l’esperto ha spiegato come la nutrizione applicata trasformi la cucina in un laboratorio di salute e prevenzione

Ospite sul track di LaC il biologo e nutrizionista Domenicoantonio Galatà ha spiegato come la sua attività professionale miri a trasformare la cucina in un vero e proprio laboratorio scientifico. Originario di Reggio Calabria ma residente a Roma, Galatà è un volto noto della televisione che si impegna a promuovere le eccellenze del proprio territorio oltre i confini regionali e nazionali.

La filosofia del dottore si riassume nell'idea che la salute si costruisca a tavola, come indicato nel titolo del suo volume scritto con il campione del mondo Gianluca Zambrotta. Secondo questa visione, la cucina non è solo preparazione di cibo ma uno strumento di prevenzione che precede l'intervento farmaceutico. L'attenzione deve essere rivolta a non disperdere i nutrienti preziosi di prodotti d'eccellenza come il bergamotto e l'olio extravergine d'oliva durante i processi di cottura.

Il bergamotto di Reggio Calabria, pur essendo famoso nel mondo per l'essenza e la cosmesi, possiede un valore alimentare ancora poco esplorato a causa del suo sapore molto intenso. Galatà ha evidenziato come questo frutto sia fondamentale per regolare i livelli di colesterolo e di glicemia, caratteristiche che lo distinguono nettamente dagli altri agrumi. In ambito culinario, il bergamotto agisce come un protettore naturale poiché i suoi antiossidanti bloccano le reazioni chimiche indesiderate che si verificano comunemente durante la cottura in forno. Questi benefici si estendono anche ai prodotti trasformati. L'utilizzo del bergamotto in alimenti come la mortadella permette di rallentare i processi di invecchiamento chimico, allungando la vita del prodotto e migliorando l'impatto sulla salute di chi lo consuma. Per il nutrizionista, integrare correttamente questi elementi naturali permette di fare prevenzione attiva e di ridurre la dipendenza dai farmaci.

L'eccellenza calabrese è stata portata da Galatà fino al Parlamento Europeo a Bruxelles e alla Camera di Commercio di Malaga, inserendosi nel solco della Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio dell'umanità. Tra le proposte culinarie spicca una ricetta dedicata a Gennaro Gattuso, che combina il riso di Sibari con il bergamotto, i ceci e le alici, unendo rigore scientifico e sapori del territorio.

Nonostante i traguardi raggiunti a livello internazionale, il desiderio di Galatà resta quello di tornare in Calabria per sviluppare un piano di valorizzazione del territorio basato sulla comunicazione scientifica. L'obiettivo finale è rieducare le persone all'uso delle mani in cucina, riscoprendo il piacere di preparare pasti sani in un clima di convivialità e divertimento.