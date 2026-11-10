Il magistrato tira le fila del suo primo anno di direzione: dalle grandi operazioni al narcotraffico, fino al nuovo progetto di Procura trasparente con il "bilancio sociale". E lancia le sfide del futuro: digitalizzazione completa entro il 2027, demolizione degli ecomostri, caccia ai riciclaggi internazionali e un accorato appello alle nuove generazioni

Dopo aver affrontato la drammatica vertenza dell'organico mutilato e del blocco dei lavori al nuovo Palazzo di Giustizia, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, traccia il bilancio consuntivo del suo primo anno alla guida degli uffici giudiziari reggini, proiettando al contempo l'azione della magistratura verso le sfide organizzative ed investigative del futuro.

Un anno d'attività intenso e complesso, caratterizzato da maxi-operazioni che hanno disarticolato i mandamenti di 'ndrangheta dalla Locride alla Piana di Gioia Tauro, fino all'area tirrenica, senza mai perdere d'occhio la criminalità comune, i reati ambientali e le odiose truffe ai danni degli anziani.

Il bilancio del primo anno: contrasto al narcotraffico e tutela del territorio

«È stato un anno abbastanza impegnativo e anche molto soddisfacente, perché quasi tutto quello che avevo pensato di fare è stato fatto», esordisce il Procuratore Borrelli. Un'azione ad ampio raggio che ha rinnovato l'organizzazione dell'ufficio per aggiornare e attualizzare le conoscenze sugli assetti delle cosche mafiose.

Accanto alle grandi inchieste antimafia, la Procura si è mossa con determinazione anche sul fronte del narcotraffico internazionale, un fenomeno in cui la Calabria riveste un ruolo strategico di livello globale. «Che la Calabria sia uno snodo fondamentale nel narcotraffico è una cosa risaputa. La centralità del territorio in questo tipo di reati dovrebbe giustificare un maggiore investimento sulla regione, perché è un investimento di cui beneficerebbe poi tutto il territorio nazionale: qui passa una grossa percentuale della cocaina smerciata in Italia». Una battaglia per l'adeguamento delle risorse che il Procuratore definisce «quasi una lotta continua per far comprendere che investire in questo settore genera un ritorno di gran lunga superiore al costo sostenuto».

La svolta della trasparenza: nasce il "Bilancio Sociale" della Procura

Tra i passaggi qualificanti del nuovo corso impresso da Borrelli figura l'apertura strategica dell'istituzione alla cittadinanza. La convinzione del Procuratore è che se il territorio non percepisce e non comprende appieno il valore del lavoro giudiziario, viene meno la stessa fiducia e la disponibilità a collaborare o a denunciare.

Per questa ragione, la Procura di Reggio Calabria sta strutturando un nuovo portale internet istituzionale e l'innovativo strumento del bilancio sociale. «L'obiettivo è mettere l'intera utenza e la provincia in condizione di conoscere le condizioni in cui lavoriamo, i risultati ottenuti e le spese affrontate per ottenerli. In questo modo le persone potranno farsi un giudizio autonomo per verificare se i risultati siano proporzionati ai costi sostenuti».

Le sfide del futuro: digitalizzazione 2027, ecomostri e riciclaggio internazionale

Volgendo lo sguardo alla programmazione per il prossimo anno, Borrelli delinea una roadmap chiara articolata su tre grandi direttrici: organizzativa, ambientale ed investigativa. Sul piano organizzativo, l'obiettivo è il raggiungimento della digitalizzazione integralmente completata entro il 2027, trasformando la Procura in un ufficio nativo digitale.

Sul fronte della tutela del territorio, il Procuratore annuncia un'azione decisa contro l'abusivismo e il degrado: «Dal punto di vista ambientale dobbiamo affrontare il problema dei cosiddetti ecomostri: è arrivato il momento che alcune di queste realtà che deturpano il territorio vengano demolite». Infine, sul versante del contrasto alla 'ndrangheta, la vera sfida strategica sarà l'aggressione ai patrimoni illeciti e alle nuove forme di mimetizzazione finanziaria. «Dobbiamo incrementare le investigazioni sui reinvestimenti del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Riusciremo a fare qualcosa di definitivo o di veramente significativo sulla 'ndrangheta solo quando verranno colpite pesantemente le sue ricchezze. Questo significa indagare a livello internazionale e trovare nuovi strumenti investigativi, a partire dal tracciamento dei flussi e dei fenomeni legati alle criptovalute».

L'accorato appello ai giovani: «Non cedete al falso fascino della 'ndrangheta»

In conclusione, il Procuratore Borrelli rivolge un pensiero denso di significato alle giovani generazioni reggine, spesso tentate dall'emigrazione forzata per mancanza di lavoro o insidiate dalle lusinghe del facile guadagno promesso dalla criminalità organizzata.

«In questo momento c'è un'acquisizione di grande consapevolezza da parte dei giovani. Loro dovrebbero acquisire consapevolezza della loro forza, che risiede nelle loro energie mentali. Devono comprendere che qui è possibile costruire qualcosa, ma soltanto se si pretende che chi vuole lavorare onestamente possa farlo».

Per Borrelli, proprio questa pretesa di legalità e dignità costituisce la leva del cambiamento: «L'acquisizione di questa consapevolezza sarebbe una cosa veramente rivoluzionaria per questo territorio». Una rivoluzione culturale e civile che parte proprio dall'impegno quotidiano e dalla fiducia nelle istituzioni.