Sfida civica tra Antonio Papasidero e Fabio Tracuzzi dopo la scelta di Giorgio Ciurleo di lasciare la corsa alle amministrative del 24 e 25 maggio

Dopo diversi confronti e valutazioni, a Maropati, paese di 1583 anime nella Piana di Gioia Tauro, il sindaco uscente Giorgio Ciurleo ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al momento della presentazione delle liste che competono a guidare il comune per gli anni futuri, appare un quadro soprattutto civico con 2 candidati a sindaco: Antonio Papasidero e Fabio Tracuzzi.

Lista "Alleanza Civica per il bene Comune" candidato a sindaco Fabio Tracuzzi:

Antonino Sorbara

Vincenzo Soslara

Giuseppe Seminara

Alma Marchetta

Stefania Franzè

Rosa Napoli

Marco Ritorto

Andrea Guerrisi

Ivan Sorbara

Giorgio Silvestro

Lista "Rinascita e crescita", candidato a sindaco Antonio Papasidero:

Adornato Angelo

Antipasqua Antonio

Bulzomí Caterina

Cordiano Andrea

Ferentino Andrea

Galizzi Riccardo

Mastropietro Gabriele

Papasidero Michele

Silvestro Giorgio

Valarioti Dimenico