Sfida civica tra Antonio Papasidero e Fabio Tracuzzi dopo la scelta di Giorgio Ciurleo di lasciare la corsa alle amministrative del 24 e 25 maggio
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Dopo diversi confronti e valutazioni, a Maropati, paese di 1583 anime nella Piana di Gioia Tauro, il sindaco uscente Giorgio Ciurleo ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al momento della presentazione delle liste che competono a guidare il comune per gli anni futuri, appare un quadro soprattutto civico con 2 candidati a sindaco: Antonio Papasidero e Fabio Tracuzzi.
Lista "Alleanza Civica per il bene Comune" candidato a sindaco Fabio Tracuzzi:
Antonino Sorbara
Vincenzo Soslara
Giuseppe Seminara
Alma Marchetta
Stefania Franzè
Rosa Napoli
Marco Ritorto
Andrea Guerrisi
Ivan Sorbara
Giorgio Silvestro
Lista "Rinascita e crescita", candidato a sindaco Antonio Papasidero:
Adornato Angelo
Antipasqua Antonio
Bulzomí Caterina
Cordiano Andrea
Ferentino Andrea
Galizzi Riccardo
Mastropietro Gabriele
Papasidero Michele
Silvestro Giorgio
Valarioti Dimenico