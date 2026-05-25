È arrivato a Palmi il responso delle urne: Giovanni Calabria sarà il nuovo sindaco della città. Lo spoglio delle schede elettorali lo ha visto in vantaggio fin dall’inizio con un margine rassicurante. Dopo una campagna elettorale caratterizzata da toni accesi, l’ex comandante della stazione dei carabinieri locale ha ottenuto la vittoria sul suo avversario, l’avvocato Francesco Cardone, già presidente del consiglio comunale. Inizia, quindi l’era Calabria.Su 17519 aventi diritto al voto si sono recati ad esprimere la propria preferenza nelle 20 sezioni elettorali della città 10800 abitanti, quindi un'affluenza pari al 61.88%.



«Sono contento della fiducia che è stata espressa nei miei confronti. Sarà un impegno notevole, perché le aspettative sono tante – afferma ai nostri microfoni il neo sindaco -.Tanta gente è andata a votare, è un aspetto positivo per la comunità intera. Ringrazio tutti. Mi impegno ad essere vicino ad ognuno. Il desiderio è di unire la città in tutte le sue componenti. La priorità sarà risolvere le emergenze, con un occhio di riguardo a chi soffre. La squadra di Giunta già ce l’ho in mente, ma ancora nulla di ufficiale».