A contendersi la fascia tricolore saranno Maria Antonietta Coniglio, Bruno Chiodo e Antonio Geracitano
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Saranno tre i candidati alla carica di sindaco del Comune di Pazzano. In corsa per la fascia tricolore Maria Antonietta Coniglio, Bruno Chiodo e Antonio Geracitano, tutti alla guida di liste civiche. Di seguito l’elenco completo dei candidati a consigliere comunale:
- LISTA PAZZANO NEL CUORE
Candidata a sindaco: Maria Antonietta Coniglio
- Jacopo Cuteri
- Nicola Spagnolo
- Luigi Taverniti
- Roberta Tassone
- Sandra Campo
- Cristiano Zannino
- Giuseppe Chiodo
- Salvatore Simonetti
- Mario Marrapodi
- LISTA “PAZZANO FUTURA”
Candidato a sindaco Antonio Geracitano
- Tommaso Bombardiere
- Vanessa Bova
- Cesare Deluca
- Mansueto Mangotti
- Giuseppe Piscioneri
- Nicola Spagnolo
- Emanuele Wurfel
- Giusy Zannino
- LISTA “PAZZANO RADICI FUTURE”
Candidato a sindaco: Bruno Chiodo
- Francesco Valenti
- Antonio Drago
- Simone Sorgiovanni
- Giulia Pugliese
- Riccardo Spagnolo
- Cekoschi Carnuccio
- Mario Iannò
- Lorenzo Vasile