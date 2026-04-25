Sono stati Giovanni Sarica, Rosario Sergi e Francesco Pollifroni a presentare stamane le liste per le elezioni comunali di Platì. Tutti e tre gli aspiranti primi cittadini sono a capo di raggruppamenti civici. Di seguito l’elenco completo dei candidati alla carica di consigliere comunale: 

  • LISTA “LIBERI DI RICOMINCIARE”

Candidato a sindaco: Rosario Sergi

  1. Salvatore Arena
  2. Giovanni Barreca
  3. Amedeo Di Tillo
  4. Paolo Antonio Ferrara
  5. Nicola Foti
  6. Giampaolo Angela
  7. Giuseppe Leonardo
  8. Giuseppe Mammoliti
  9. Roberto Romeo
  • LISTA “INSIEME VERSO IL FUTURO”

Candidato a sindaco: Giovanni Sarica

  1. Giuseppe Agostino
  2. Letizia Ascone
  3. Francesco Carbone
  4. Giuseppe Costera
  5. Maria Elisabetta Crea
  6. Raffaele Falcomatà
  7. Domenico Cosimo Damiano Iermanó
  8. Domenico Musitano
  9. Salvatore Rocco Perri
  10. Giuseppe Antonio Trimboli

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