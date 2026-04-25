Sono stati Giovanni Sarica, Rosario Sergi e Francesco Pollifroni a presentare stamane le liste per le elezioni comunali di Platì. Tutti e tre gli aspiranti primi cittadini sono a capo di raggruppamenti civici. Di seguito l’elenco completo dei candidati alla carica di consigliere comunale:

LISTA “LIBERI DI RICOMINCIARE”

Candidato a sindaco: Rosario Sergi

Salvatore Arena Giovanni Barreca Amedeo Di Tillo Paolo Antonio Ferrara Nicola Foti Giampaolo Angela Giuseppe Leonardo Giuseppe Mammoliti Roberto Romeo

LISTA “INSIEME VERSO IL FUTURO”

Candidato a sindaco: Giovanni Sarica

Giuseppe Agostino Letizia Ascone Francesco Carbone Giuseppe Costera Maria Elisabetta Crea Raffaele Falcomatà Domenico Cosimo Damiano Iermanó Domenico Musitano Salvatore Rocco Perri Giuseppe Antonio Trimboli

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