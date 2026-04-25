Ad avanzare la candidatura di primo cittadino Giovanni Sarica, Rosario Sergi e Francesco Pollifroni
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Sono stati Giovanni Sarica, Rosario Sergi e Francesco Pollifroni a presentare stamane le liste per le elezioni comunali di Platì. Tutti e tre gli aspiranti primi cittadini sono a capo di raggruppamenti civici. Di seguito l’elenco completo dei candidati alla carica di consigliere comunale:
- LISTA “LIBERI DI RICOMINCIARE”
Candidato a sindaco: Rosario Sergi
- Salvatore Arena
- Giovanni Barreca
- Amedeo Di Tillo
- Paolo Antonio Ferrara
- Nicola Foti
- Giampaolo Angela
- Giuseppe Leonardo
- Giuseppe Mammoliti
- Roberto Romeo
- LISTA “INSIEME VERSO IL FUTURO”
Candidato a sindaco: Giovanni Sarica
- Giuseppe Agostino
- Letizia Ascone
- Francesco Carbone
- Giuseppe Costera
- Maria Elisabetta Crea
- Raffaele Falcomatà
- Domenico Cosimo Damiano Iermanó
- Domenico Musitano
- Salvatore Rocco Perri
- Giuseppe Antonio Trimboli
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