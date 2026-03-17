Villa San Giovanni si prepara ad ospitare un importante momento di confronto pubblico sul futuro della giustizia italiana.

Martedì 17 marzo alle ore 16.30, presso la Sala Convegni dell’Hotel “La Conca”, si terrà il convegno dal titolo “Riforma Costituzionale: norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare”, promosso nell’ambito della campagna informativa in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026.

L’iniziativa di Fratelli d’italia, della Lega e del Comitato per il Sì, nasce con l’obiettivo di informare cittadini, operatori del diritto e istituzioni sui contenuti della riforma costituzionale della giustizia, favorendo un dibattito serio e approfondito su un tema centrale per il funzionamento dello Stato di diritto.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di:

Mariagrazia Richichi – Componente Comitato Provinciale per il “Sì”

Bruno Squillaci – Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia

Francesca Anastasia Porpiglia – Coordinatore comunale Lega Villa San Giovanni

Antonio Messina – Coordinatore comunale Fratelli d’Italia

Il convegno sarà moderato dall’Avv. Annamaria Tripepi, avvocato penalista.

Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo giuridico e politico:

Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (in collegamento)

Wanda Ferro – Sottosegretario agli Interni (in collegamento)

Denis Nesci – Europarlamentare FdI

Tilde Minasi – Senatrice della Repubblica Lega

Giovanni Calabrese – Assessore Regionale al Lavoro FdI

Daniela Iriti – Consigliere Regionale Calabria FdI

Avv. Clara Veneto – Presidente del Comitato Provinciale RC Cittadini per il “Sì”

Dott. Federico Moletti – Sostituto Procuratore della Repubblica di Palmi

Avv. Pasquale Foti – Vicepresidente Camera Penale di Reggio Calabria

Avv. Giovanna Cusumano – Responsabile Dipartimento Giustizia FdI Regione Calabria

Il confronto sarà dedicato ai principali contenuti della riforma costituzionale, tra cui il rafforzamento dell’autonomia e dell’equilibrio tra i poteri della giurisdizione, la separazione delle carriere e l’istituzione di un sistema disciplinare più indipendente, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia e garantire un sistema più equilibrato e trasparente.



Nel corso dell’incontro verrà inoltre sottolineata l’importanza di un voto consapevole e informato, affinché i cittadini possano esprimersi con piena conoscenza su una riforma che incide profondamente sull’assetto della giustizia italiana.