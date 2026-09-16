l Consiglio dei ministri cancella la tassa sui veicoli di piccola e media potenza e sui motocicli. Il governatore calabrese rivendica la paternità della proposta, nata nel solco delle storiche battaglie fiscali di Forza Italia

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, ossia i mezzi impiegati prevalentemente dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione viene estesa anche ai motocicli, stabilendo il limite di un'unica agevolazione per ciascun cittadino. La decisione adottata dal governo guidato da Giorgia Meloni elimina quella che viene descritta come una vera e propria patrimoniale, riducendo la pressione fiscale per milioni di italiani.

La proposta trae origine da un’idea lanciata il 13 giugno scorso in un’intervista al Messaggero da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. L'iniziativa si muove in linea con quanto realizzato negli scorsi decenni da Silvio Berlusconi con la cancellazione delle imposte sulla casa e sulle successioni. La suggestione è stata successivamente fatta propria da Forza Italia fino a trasformarsi in un provvedimento concreto dell'esecutivo.

Roberto Occhiuto ha espresso grande soddisfazione per la scelta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di attuare una misura definita semplice, chiara e di immediata comprensione. Secondo il vicesegretario di Forza Italia, l'esenzione dal bollo costituisce un segnale fondamentale di attenzione verso le famiglie e conferma l'impegno che il governo porta avanti da quattro anni per ridurre le tasse