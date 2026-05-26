Adesso c’è anche il crisma dell’ufficialità: Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Con lo scrutinio di tutte le 196 sezioni cittadine, il dato definitivo consacra un’affermazione che va oltre le previsioni della vigilia, delineando un vero e proprio plebiscito che chiude la partita senza necessità di ballottaggio. Cannizzaro ha incassato 59.214 voti, pari al 65,68%. Una vittoria schiacciante che gli garantisce una solidissima base di manovra a Palazzo San Giorgio, con ben 24 seggi assegnati alla sua coalizione. La città ha risposto con un consenso netto, affidandogli una responsabilità politica senza precedenti nella storia recente del comune.

Sul fronte opposto, nulla ha potuto Domenico Donato Battaglia, che si ferma al 24,74% delle preferenze, corrispondenti a 22.302 voti. Un distacco abissale che assegna alla sua area solo 7 seggi in Consiglio Comunale, relegandola a un ruolo di opposizione che dovrà ora interrogarsi sul futuro.

Ancora più staccati gli altri sfidanti in corsa. Eduardo Lamberti Castronuovo ha raccolto il 5,1% dei consensi (4.600 voti), mentre Saverio Pazzano ha chiuso la competizione elettorale con il 4,47%, pari a 4.033 voti.