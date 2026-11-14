«La notizia che l'Amministrazione guidata dal Sindaco Cannizzaro, nel solco anche delle recenti intese tra i primi cittadini di Reggio e Messina, si sta già muovendo alacremente e con atti concreti, per potenziare la mobilità di accesso - lato mare all'aeroporto di Ravagnese, recuperando pienamente la funzione intermodale della stazione ferroviaria di Reggio Aeroporto, è di quelle che vanno accolte con grande plauso da tutta la città e dell'intero hinterland metropolitano. Da una parte, finalmente!, si rimette indirettamente in moto il sistema della Metropolitana di superficie da Rosarno all'area jonica reggina, sulla quale in questi ultimi lustri FF.SS. ha fatto grandi investimenti senza che i pendolari potessero fruirne, se non in misura assai modesta, per l'incomprensibile chiusura delle vecchie stazioni, ammodernate recentemente lungo i 25 chilometri della costa cittadina, da Catona a Bocale, perpetuando anzi intollerabili disagi ed il ben conosciuto appesantimento della mobilità giornaliera cittadina, con costi sociali altissimi.

Dall'altra, mette al centro di questa nuova ed intelligente strategia il futuro dell'Aeroporto dello Stretto, da alcuni anni in costante crescita grazie alla virtuosa attività dispiegata dal Governatore Occhiuto e dall'on. Cannizzaro, in quanto consentirà un utilizzo decisivo della linea ferroviaria tra il Porto, la stazione Lido, quella di Reggio Centrale e lo scalo aeroportuale, facilitando la scelta dell'utenza metropolitana di Messina di privilegiare Ravagnese, per non legarla soltanto all'attuale utilizzo delle navette ATAM o all'auspicabile, prossimo collegamento veloce e diretto tra Messina stessa ed il nodo di Ravagnese».

È quanto afferma Candeloro Imbalzano, più volte assessore comunale e già Consigliere Regionale.

«Abbiamo la grande occasione di poter accedere stavolta alle risorse POR - FESR della Programmazione Comunitaria 2021/2027 nella parte dedicata a questi nodi intermodali, per un collegamento diretto Stazione Aeroporto e l'interno dell'hub di Ravagnese, in perfetta sintonia col Piano Regionale dei Trasporti, che classifica i collegamenti tra Aeroporto medesimo ed i territori metropolitani di interesse strategico. Occasione che viene incontro alla più volte dichiarata volontà dei Sindaci Cannizzaro e Basile di rendere strutturale e definitivo l'utilizzo da parte della utenza dell'area messinese dei servizi offerti dall'aeroporto reggino stesso», continua Candeloro Imbalzano.

«Un progetto peraltro anticipato dal Sindaco Cannizzaro nel suo programma diversi mesi fa ed illustrato più volte alla stampa ben prima della sua elezione. Per questo ci viene da sorridere quando leggiamo della richiesta dei gruppi di opposizione in Consiglio Comunale di attendere le dichiarazioni programmatiche del primo cittadino, dal momento che da mesi, come un treno ad alta velocità, egli è già nella fase operativa di alcuni punti strategici del suo programma e della sua incessante attività amministrativa», conclude Candeloro Imbalzano.