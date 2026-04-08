Il sindaco metropolitano ff: «Le istituzioni facciano squadra e evitino l’isolamento del nostro territorio»

«In un momento storico fondamentale per il nostro territorio, fortemente penalizzato da un gap infrastrutturale stradale e ferroviario, apprendere anche delle possibili difficoltà logistiche dell’aeroporto dello Stretto, limitato da una possibile carenza di carburante, ci fa alzare il livello di allarme». Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

«La crescita di presenze turistiche registrate lo scorso anno nell’area metropolitana di Reggio Calabria e nella città dei Bronzi, è stata agevolata dall’aumento di collegamenti aerei che, con la sola presenza di Ryanair, ha consentito un maggiore afflusso di arrivi. L’operatività dell’aeroporto dello Stretto risulta quindi altamente strategica per il settore del turismo e di tutto l’indotto ad esso legato. Occorre avere garanzie certe sulla sua funzionalità, anche in considerazione di un bacino di utenza che abbraccia gran parte del territorio messinese».

«Le istituzioni, a più livello, devono fare squadra consapevoli che una regione come la Calabria, per via delle difficoltà infrastrutturali, grazie al sistema aeroportuale, riesce a supplire al pieno godimento del diritto alla mobilità. Anche come Città metropolitana, chiediamo chiarimenti urgenti al governo e alla Regione Calabria per evitare che una possibile limitazione di carburante all’Aeroporto dello Stretto ‘Tito Minniti’, possa generare ulteriori difficoltà per i voli, isolando oltremodo il nostro territorio».