L'intervento di recupero e messa in sicurezza, realizzato con fondi PNRR per un importo di 700.000 euro, ha consentito di restituire al territorio un immobile di grande valore

Dopo oltre trent'anni di chiusura, l'edificio scolastico di via F.lli Bandiera torna a vivere e viene ufficialmente restituito alla comunità scolastica. Giovedì 17 settembre 2026, alla presenza delle autorità comunali e scolastiche, sarà riaperto per accogliere gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che vi svolgeranno regolarmente le attività didattiche.

L'intervento di recupero e messa in sicurezza, realizzato con fondi PNRR per un importo di 700.000 euro, ha consentito di restituire al territorio un immobile di grande valore simbolico e funzionale, destinato a diventare uno dei poli educativi di riferimento per il Comune di Africo.

La riapertura segna un traguardo importante perl'Amministrazione comunale, che ha fatto della rigenerazione degli edifici scolastici e del diritto allo studio una delle priorità della propria azione.

«Restituire alla comunità una scuola chiusa da più di trent'anni è un risultato di cui siamo orgogliosi - dichiara il Sindaco di Africo, Domenico Modaffari. Questo edificio non è solo un luogo fisico: è un presidio di legalità, di crescita e di futuro per i nostri ragazzi e per le loro famiglie. Grazie ai fondi del PNRR abbiamo potuto investire in sicurezza, qualità degli spazi e benessere scolastico,rispondendo a un'esigenza attesa da tempo.. Con questo intervento garantiamo ambienti più adeguati e sicuri, migliorando le condizioni per l'apprendimento e per la vita scolastica quotidiana. E un segnale forte di fiducia nel futuro del nostro territorio.»

La dirigente scolastica, Vittoria Paola Zurzolo, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto con la riapertura del plesso di via F.lli Bandiera.