Grande soddisfazione nel Comune di Africo per l'ottenimento di un finanziamento pari a 1 milione di euro, destinato alla realizzazione di importanti interventi di consolidamento idraulico del costone e messa in sicurezza della strada Serro-Maglia.Si tratta di un risultato di grande rilievo per il territorio, frutto di un lavoro attento, costante e responsabile, finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a proteggere un'infrastruttura strategica per la viabilità locale.

L'intervento rappresenta una risposta concreta a esigenze sentite da tempo dalla comunità africese, in particolare per quanto riguarda la tutela del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico e il miglioramento delle condizioni di percorribilità di una strada fondamentale per i collegamenti della zona. Questo finanziamento consentirà di avviare opere attese e necessarie, capaci di incidere in modo significativo sulla qualità della vita dei residenti e sulla sicurezza complessiva dell'area.

«É un segnale importante - sottolinea il sindaco Domenico Modaffari - di attenzione verso il territorio e verso le priorita di sicurezza, con interventi di opere analoghe realizzate in tema di mitigazione idraulica nel torrente Frasso. Siamo fieri e orgogliosi -aggiunge - di aver centrato due obiettivi strategici, due milioni di euro per il rischio idrogeologico in così poco tempo, a testimonianza dell'incisività della nostra azione amministrativa».