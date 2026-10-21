Un violento nubifragio si è abbattuto su Reggio Calabria causando allagamenti e disagi. Il sindaco Francesco Cannizzaro fa il punto sui soccorsi e coordina gli interventi di drenaggio e pulizia della città

Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta nelle ultime ore sulla città di Reggio Calabria, provocando allagamenti diffusi, disagi alla viabilità e l'accumulo di acqua e detriti nelle arterie stradali principali. La violenza delle precipitazioni ha reso necessario l'immediato intervento della macchina comunale e delle strutture di soccorso per ripristinare la sicurezza sul territorio.

Per rispondere con tempestività all'evento atmosferico, l'amministrazione cittadina ha riunito d'urgenza tutti i settori competenti per un piano di intervento congiunto e capillare nei quartieri maggiormente colpiti.

La dichiarazione del Sindaco Francesco Cannizzaro

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha fornito un aggiornamento diretto sulle azioni intraprese: «Ho immediatamente convocato un tavolo operativo con la Polizia Locale, la Protezione Civile, il Settore Ambiente, il Settore Lavori Pubblici, Castore, Ecologia Oggi, insomma tutte le parti coinvolte, per coordinare immediatamente un'operazione di ripristino della normalità e di pulizia.

Proprio ora sto uscendo dal Palazzo assieme agli operatori per andare personalmente sul posto a verificare lo stato delle cose.

Ringrazio il Consorzio di Bonifica perché ha messo subito a disposizione i mezzi che ci daranno la possibilità di drenare le aree allagate. Chiaramente vi terrò aggiornati passo dopo passo.»

Interventi e piano di ripristino

L'obiettivo prioritario è consentire il rapido deflusso delle acque e la successiva pulizia delle carreggiate stradali dai sedimenti lasciati dal nubifragio.

Determinante per l'efficacia dei soccorsi si sta rivelando il supporto del Consorzio di Bonifica, che ha fornito automezzi specializzati per il drenaggio delle zone allagate. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore sotto la supervisione diretta delle autorità cittadine presenti sul posto.