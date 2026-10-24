L’allerta scatta oggi, sabato 24 ottobre, in otto città italiane. A rendere più incerta la giornata è il cambio di programma del Movimento 17 ottobre: cancellati i concentramenti già annunciati, i nuovi luoghi di ritrovo saranno comunicati soltanto all’ultimo momento. Dopo le violenze del precedente fine settimana, prefetture e questure devono così prepararsi a raduni dei quali, nelle informazioni disponibili questa mattina, restano da conoscere percorsi e dimensioni.

Le convocazioni iniziali riguardavano Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Padova, Bari e Genova. Il livello di rischio non è uguale ovunque, ma l’incertezza degli appuntamenti diffusi sui social spinge a rafforzare la vigilanza nelle stazioni, nei centri storici e nelle vie commerciali. A Milano il dispositivo comprende 500 militari della Folgore; nella Capitale sono previsti circa 1.500 operatori. Gli otto centri rappresentano il perimetro delle convocazioni originarie del movimento, non un elenco esaustivo di tutte le manifestazioni previste in Italia nel fine settimana.

Su un piano distinto si colloca l’operazione della Digos di venerdì 23 ottobre: perquisizioni in diciotto città e accertamenti su circa cento persone, tra cui 51 minorenni, nell’ambito delle indagini sui disordini del 17 e 18 ottobre. È lo sfondo investigativo della nuova giornata di mobilitazione, non l’elenco delle piazze chiamate oggi a manifestare.

Raduni cancellati, i nuovi ritrovi annunciati all’ultimo momento

Il cambio di strategia è stato comunicato venerdì pomeriggio attraverso i social. Secondo le ricostruzioni concordanti di ANSA e Corriere della Sera, la nuova formula prevede l’indicazione di tre punti di concentramento per città alle 14.30 e di una destinazione finale alle 15.30. Gli appuntamenti iniziali vengono dunque sostituiti da convocazioni con scarso preavviso, presentate dagli organizzatori come una risposta alle misure di sicurezza.

Non è stata annunciata la rinuncia alla mobilitazione, ma la revoca dei luoghi precedentemente indicati. La distinzione conta: un appuntamento cancellato non equivale, in questo caso, a una protesta sospesa. Il movimento dichiara di voler ricomporre i partecipanti in luoghi differenti, lasciando alle autorità un margine più ristretto per adeguare i servizi.

La ricostruzione pubblicata da RaiNews riferisce inoltre della cancellazione dei sottogruppi cittadini e della chiusura delle discussioni nelle chat. Sono elementi che descrivono un mutamento nell’organizzazione delle comunicazioni; non consentono, da soli, di stabilire chi diriga le iniziative, quanti aderiranno o quali comportamenti terranno nelle piazze.

Le istruzioni nelle chat: convocazioni mobili e richiami a forzare gli sbarramenti

Il contenuto dei messaggi aggiunge un elemento concreto alle preoccupazioni per l’ordine pubblico. RaiNews, in un articolo del 23 ottobre che richiama anche informazioni dell’ANSA, descrive un documento circolato nei gruppi Telegram riconducibili al Movimento 17 ottobre, con indicazioni sull’abbigliamento e sulle modalità di partecipazione ai cortei. Accanto a suggerimenti di protezione personale compaiono richiami a comportamenti collettivi davanti alle forze dell’ordine, fino all’invito a «provare a sfondare gli sbarramenti».

Il passaggio merita attenzione perché prospetta il superamento dei cordoni di sicurezza, andando oltre la convocazione di una manifestazione. Occorre però mantenere netti i confini della notizia: si tratta di messaggi descritti dalle fonti giornalistiche, non della prova che tutti gli iscritti alle chat li condividano o intendano metterli in pratica. Il numero degli utenti di un canale non misura automaticamente la partecipazione in strada, così come la diffusione di un testo non identifica le responsabilità individuali di chi lo riceve.

Il collegamento con i concentramenti comunicati all’ultimo momento riguarda soprattutto la prevenzione: convocazioni mobili e indicazioni di confronto con i cordoni possono rendere più complesso distinguere tempestivamente un corteo pacifico dall’iniziativa di gruppi intenzionati a provocare incidenti. L’attribuzione dei messaggi, la loro effettiva circolazione e gli eventuali collegamenti con condotte illecite restano questioni da accertare, senza trasformare una ricostruzione giornalistica in una conclusione investigativa.

La distinzione resta essenziale: il diritto di protestare non coincide con un problema di ordine pubblico. A preoccupare le autorità è la possibilità che aggressioni e danneggiamenti tornino a sovrapporsi alle mobilitazioni, come accaduto nel precedente fine settimana. Le rivendicazioni sul carovita e sul disagio sociale conservano la propria autonomia rispetto alle intenzioni violente espresse da singoli soggetti.

Milano e Roma, due dispositivi per una giornata incerta

A Milano il ricordo delle vetrine infrante e dei negozi saccheggiati pesa sulla preparazione dei servizi. Alle forze di polizia si aggiungono 500 paracadutisti della Folgore, chiamati a concorrere alle attività di sicurezza secondo le disposizioni delle autorità competenti. L’attenzione riguarda il centro storico, le vie dello shopping e gli snodi ferroviari, mentre in alcune aree sensibili sono previste restrizioni per manifestazioni e presidi.

Il sindaco Giuseppe Sala ha invitato i commercianti a non chiudere preventivamente, lasciando ai singoli esercenti la valutazione delle condizioni di sicurezza. È il tentativo di evitare che la paura paralizzi la città, senza sottovalutare quanto accaduto una settimana fa. Sull’impiego dei militari, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha richiamato il ruolo dell’autorità di pubblica sicurezza nella definizione delle modalità operative.

La presenza dell’Esercito rende ancora più importante la chiarezza dei compiti e del coordinamento. La consistenza numerica del dispositivo è soltanto una parte della risposta: prevenire gli incidenti richiede informazioni attendibili, capacità di adattamento e interventi commisurati ai comportamenti effettivi. Il successo della giornata non si misurerà dalla visibilità dello schieramento, ma dalla possibilità di consentire le manifestazioni pacifiche e proteggere cittadini e attività.

A Roma il piano della questura prevede circa 1.500 operatori. In mattinata è annunciato un corteo di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria; nel pomeriggio una manifestazione contro la guerra e il riarmo, per la quale gli organizzatori indicano una partecipazione nell’ordine delle diecimila persone.

A questi appuntamenti si aggiungono le convocazioni diffuse soltanto sui social. È la contemporanea presenza di cortei comunicati alle autorità e possibili raduni improvvisi a complicare la gestione della giornata. Le misure di prevenzione interessano stazioni, aree commerciali e trasporto pubblico, con attenzione al Tridente, a via Cola di Rienzo, a piazza Venezia e all’area del Colosseo.

Le altre piazze e i controlli sugli arrivi

A Torino l’attenzione riguarda anche il corteo contro la guerra e il riarmo, al quale aderiscono realtà studentesche e organizzazioni politiche e sociali, tra cui Askatasuna. A Bologna sono stati rafforzati i controlli nei punti di accesso alla città, comprese le stazioni. Il sindaco Matteo Lepore ha affiancato alla richiesta di proteggere il territorio quella di mantenere aperto il confronto con i giovani.

Le questure seguono le convocazioni anche a Firenze, Padova, Bari e Genova: le misure vengono calibrate sulle informazioni raccolte localmente, senza un livello di allarme identico per tutti gli otto centri. Fuori da questo elenco, resta sotto osservazione anche il presidio nazionale annunciato davanti al centro di permanenza per i rimpatri di Castel Volturno, nel Casertano.

La mappa degli appuntamenti del fine settimana è dunque più ampia di quella delle otto convocazioni iniziali del Movimento 17 ottobre. Non è però una mobilitazione indistinta: iniziative contro la guerra, proteste sul carovita e presidi contro i Cpr hanno promotori e contenuti differenti. La contemporaneità non basta a dimostrare una regia comune, né autorizza a trasferire su ogni corteo le preoccupazioni suscitate dai messaggi circolati nelle chat.

Le perquisizioni in diciotto città: un’indagine sui disordini precedenti

L’operazione di venerdì ha interessato Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese e Verona. Secondo i dati riferiti dall’ANSA, gli accertamenti hanno riguardato circa cento persone identificate nelle indagini sulle violenze del 17 e 18 ottobre.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli, armi da taglio, manganelli, oggetti contundenti, dispositivi elettronici e altri materiali ritenuti utili alla ricostruzione degli episodi. Gli investigatori cercano elementi sulle modalità con cui alcuni gruppi si sarebbero organizzati prima e durante gli scontri.

Essere identificati o sottoposti a perquisizione non equivale a essere riconosciuti colpevoli. Le responsabilità individuali devono essere accertate nelle sedi competenti. Il dato dei 51 minorenni coinvolti negli accertamenti apre, intanto, un fronte che va oltre la gestione dei cortei: il rapporto tra disagio sociale, aggregazione giovanile, famiglie e prevenzione.

Il sospetto di un coordinamento e lo scontro politico

Piantedosi ha ipotizzato una forma di coordinamento tra alcuni protagonisti delle violenze. Restano da chiarire l’eventuale struttura dei collegamenti e le responsabilità: gruppi organizzati stabilmente, reti informali e iniziative autonome confluite nelle stesse mobilitazioni sono scenari diversi, anche sul piano investigativo.

Le indicazioni diffuse online costituiscono un elemento da esaminare in questo quadro, ma non risolvono automaticamente la questione. La circolazione degli stessi messaggi può indicare contatti e strumenti condivisi; per parlare di una direzione delle condotte violente servono riscontri ulteriori, riferiti a persone, decisioni ed episodi determinati.

Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha richiamato la funzione degli agenti come garanti delle libertà costituzionali, non come controparte dei cittadini che manifestano. Sul fronte politico, Elly Schlein ha accusato Giorgia Meloni di criminalizzare un’intera generazione anziché affrontare le ragioni economiche e sociali del disagio. Le opposizioni hanno contestato anche le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulle strutture detentive per i minorenni.

La responsabilità delle istituzioni tiene insieme questi piani: contrastare le condotte illegali, tutelare chi manifesta pacificamente e non lasciare che la discussione sulle cause sociali venga assorbita interamente dall’emergenza. Riconoscere il disagio non giustifica le devastazioni; perseguire le devastazioni non esaurisce il compito della politica.

La prova di oggi si gioca nelle strade: consentire i cortei pacifici, proteggere cittadini e attività commerciali, intervenire contro chi commette violenze. Le otto città della mobilitazione e le diciotto delle perquisizioni raccontano due livelli collegati, ma distinti. Il primo riguarda ciò che potrebbe accadere questo sabato; il secondo ciò che gli investigatori stanno ricostruendo sui disordini già avvenuti.

Il dispositivo rafforzato non rende inevitabili gli scontri. La sfida è impedire che la violenza oscuri le ragioni di chi manifesta pacificamente, garantendo insieme sicurezza e libertà.