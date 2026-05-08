«Dopo dodici anni di immobilismo e cattiva gestione, la città va liberata», dichiara, evidenziando la necessità di aprire una nuova fase politica e amministrativa per il territorio

Prosegue l’opera di radicamento territoriale di Alternativa Popolare Calabria con la nomina di Francesco Barreca a Responsabile della IV Circoscrizione (Ravagnese, Pellaro, Gallina) del Comune di Reggio Calabria, ufficializzata oggi dal Segretario Regionale Massimo Ripepi.

Il neo-responsabile ha espresso profonda gratitudine e forte senso di responsabilità per l’incarico ricevuto, dichiarando: «Accolgo con grande senso di responsabilità e sincera gratitudine la nomina a Responsabile della IV Circoscrizione Reggio Sud per Alternativa Popolare. Ringrazio il Segretario Regionale, Massimo Ripepi, per la fiducia accordatami», afferma Barreca, sottolineando come questo nuovo incarico rafforzi ulteriormente il suo impegno a operare con presenza costante, spirito di servizio e attenzione concreta verso il territorio e i cittadini.

Barreca ha quindi evidenziato la necessità di aprire una nuova fase politica e amministrativa per la città: «Dopo dodici anni di immobilismo e cattiva gestione, Reggio Calabria va liberata. I cittadini meritano servizi efficienti, maggiore attenzione e una politica capace di ascoltare davvero il territorio», prosegue. «Occorre restituire dignità ai quartieri e creare le condizioni per una città più vivibile, decorosa e vicina alle esigenze delle famiglie».

Nel corso della dichiarazione, il neo-responsabile ha inoltre ribadito il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, ritenuto il punto di riferimento per costruire un concreto progetto di rilancio della città. «Con Francesco Cannizzaro questa rivoluzione può davvero concretizzarsi.», afferma Barreca.

«Lavoreremo ogni giorno affinché questa visione diventi realtà, contribuendo alla costruzione di una nuova Reggio Calabria, orgogliosa della propria identità e capace di guardare al futuro con speranza e concretezza», conclude Barreca.