Ad Anoia, nella Piana di Gioia Tauro, sono state presentate le rose di candidati che competeranno alle prossime elezioni comunali. Il paese di 2.048 abitanti sarà chiamato alle urne per scegliere tra due diversi schieramenti in campo: l’area civica del sindaco uscente Alessandro Demarzo, indicata come “Sveglia” e la Lista “Cambiamento per Anoia”

con candidato a sindaco Angelo Sciotto.

Lista "Sveglia"

candidato a sindaco di Anoia, Alessandro Demarzo:

Sorrenti Mariantonella

Auddino Salvatore

Barilaro Matteo

Bonacina Giuseppe

Bulzomí Serena

Cammarere Alessia

Ceruso Daniele

Corigliano Fabiana

Filardo Silvana

Marafioti Giuseppe

Lista Cambiamento per Anoia

Candidato a sindaco Angelo Sciotto

Barbara Avenoso

Antonio Salvatore Bruzzese

Antonio Ceravolo

Salvatore Ierace

Francesco Montenegro

Ivan Murolo

Sebastiano Rao.