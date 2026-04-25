Il sindaco uscente Alessandro Demarzo scende in campo con la lista civica “Sveglia” contro lo schieramento avversario
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Ad Anoia, nella Piana di Gioia Tauro, sono state presentate le rose di candidati che competeranno alle prossime elezioni comunali. Il paese di 2.048 abitanti sarà chiamato alle urne per scegliere tra due diversi schieramenti in campo: l’area civica del sindaco uscente Alessandro Demarzo, indicata come “Sveglia” e la Lista “Cambiamento per Anoia”
con candidato a sindaco Angelo Sciotto.
Lista "Sveglia"
candidato a sindaco di Anoia, Alessandro Demarzo:
Sorrenti Mariantonella
Auddino Salvatore
Barilaro Matteo
Bonacina Giuseppe
Bulzomí Serena
Cammarere Alessia
Ceruso Daniele
Corigliano Fabiana
Filardo Silvana
Marafioti Giuseppe
Lista Cambiamento per Anoia
Candidato a sindaco Angelo Sciotto
Barbara Avenoso
Antonio Salvatore Bruzzese
Antonio Ceravolo
Salvatore Ierace
Francesco Montenegro
Ivan Murolo
Sebastiano Rao.