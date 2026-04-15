Tra i provvedimenti adottati dall'aula l'aggiornamento del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi e importanti variazioni al bilancio. Aggiornati i protocolli per il riconoscimento di tre eventi di alta valenza identitaria come "I tesori del Mediterraneo", "Catoja in festa" ed "Il Borgo incantato di Gerace". Dall’aula anche l’ok alle intese per la valorizzazione del "Piccolo Museo San Paolo" e del Parco archeologico dell'antica Medma

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell'odierna seduta, ha approvato definitivamente, nei tempi previsti dal quadro normativo, il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025. Il testo, già approvato nella prima seduta dei giorni scorsi, evidenzia l’andamento complessivo della gestione finanziaria e mette il luce un quadro di sostanziale equilibrio e di buona capacità amministrativa nella gestione delle risorse pubbliche.

Tra gli altri provvedimenti approvati figurano diverse misure di natura finanziaria e contabile. In particolare, sono stati approvati due accordi tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, per l'utilizzo di una porzione di terreno sita nel medesimo Comune e per la realizzazione del Progetto Sai.



Approvato inoltre il protocollo d'intesa per l'aggiornamento della delibera di Consiglio che riconosce tre importanti kermesse quali eventi di alta valenza identitaria come "I tesori del Mediterraneo", "Catoja in festa. Musica, saperi e sapori nel paese di gesso" di Benestare ed "Il Borgo incantato Festival internazionale di arte di strada" di Gerace.

L'aula Repaci di Palazzo Alvaro ha ulteriormente approvato la ratifica della deliberazione inerente la variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 concernente il Settore Edilizia per le spese di contributo ANAC, nonché la ratifica della variazione di bilancio per l'applicazione dell'avanzo vincolato destinato al Fondo Rotativo per la Progettualità (FRP).

L'Aula ha inoltre dato il via libera a un'ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e ha proceduto al riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del Tribunale di Locri, del Giudice di Pace di Locri, della Corte d'Appello di Reggio Calabria e del Giudice di Pace di Palmi.

Significativi i provvedimenti adottati sul fronte delle infrastrutture pubbliche e delle politiche culturali. Il Consiglio ha infatti approvato il nuovo Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi, strumento nevralgico per la corretta amministrazione delle strutture dislocate sul territorio, che prevede l'aggiornamento dell'elenco degli Impianti sportivi e l'inserimento del Centro Sportivo Sant’Agata, dell'impianto Pianeta Viola e del Campo da calcio Mirella Carbone nel Comune di Reggio Calabria, del Palazzetto “Mimmo Surace” nel Comune di Palmi, del Palazzetto Dello Sport “Italo Bonini” di Cinquefrondi, della Palestra Polivalente di Cittanova e dell'Impianto Sportivo Natile Nuovo.

In ambito di promozione culturale e artistica, l'assemblea di Palazzo Alvaro ha deliberato a favore della prestigiosa partecipazione dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello che rappresenterà l'Italia all'evento "The World Orchestra Festival" di Vienna, insieme a numerose delegazioni provenienti da tutto il mondo.

Spazio, infine, ad importanti intese istituzionali per la valorizzazione dell'immenso patrimonio storico-archeologico del territorio metropolitano: sono stati approvati, rispettivamente, lo schema di convenzione tra la Città Metropolitana e la Fondazione "Piccolo Museo San Paolo" e lo schema di convenzione volto a disciplinare la gestione e la valorizzazione del Museo e del Parco Archeologico dell'antica Medma.