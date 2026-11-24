Non può bastare una pacca sulla spalla istituzionale, né il riconoscimento formale del ruolo strategico di porto e stazione mentre le decisioni reali vengono prese altrove. È netta la presa di posizione di Spazio Democratico e Scelta Comune, che tornano sul dibattito consiliare dello scorso 17 novembre per fissare i paletti sul futuro dell’Area Integrata dello Stretto e sui rapporti con Reggio Calabria e Messina. Al centro della questione c’è il recente "Patto dello Stretto" siglato dai due capoluoghi. Un’intesa che i due gruppi giudicano utile, a patto che non si trasformi in una cabina di regia ristretta che lascia fuori proprio il comune che regge l’urto quotidiano dei collegamenti tra le due sponde. «Villa San Giovanni non è una periferia dello Stretto, ma una delle sue porte fondamentali» spiegano dai due movimenti in una nota congiunta. «La nostra città sopporta ogni giorno il peso del traffico di attraversamento, con ricadute pesanti sulla viabilità, sull’ambiente e sulla qualità della vita. Non si può considerarla centrale solo quando si parla di infrastrutture e approdi, per poi metterla ai margini nel momento in cui si programma e si decide dove mettere le risorse».

Per evitare duplicazioni e iniziative parallele che rischiano solo di disperdere fondi, la richiesta è quella di ripartire dal quadro normativo già esistente: l’accordo interregionale del marzo 2019 e la conseguente Legge regionale n. 12 del 2019. «Chiediamo alla Regione Calabria di fare chiarezza sugli adempimenti già svolti e su cosa manchi per rendere finalmente operativo l’ente di governo del bacino territoriale» sottolineano Spazio Democratico e Scelta Comune. «Ma soprattutto serve garantire a Villa San Giovanni un posto a pieno titolo nel Comitato di indirizzo e coordinamento, con diritto di voto sulle scelte strategiche, modificando la legge regionale se necessario. Non accettiamo rappresentanze indirette o partecipazioni per delega».

Sul tavolo dei due gruppi ci sono poi interventi pratici che toccano direttamente le tasche e la quotidianità dei cittadini. A partire dalla mobilità: l’obiettivo dichiarato è arrivare a un sistema unico tra navi, treni e gomma, dotato di un biglietto integrato e di tariffe agevolate non solo per studenti, lavoratori e pendolari, ma anche per gli ammalati e le persone con ridotta mobilità che si spostano tra Calabria e Sicilia. Sul fronte delle opere e dei fondi, invece, la proposta è di avviare una ricognizione puntuale delle risorse già assegnate e verificare la fattibilità di un Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) dedicato proprio all'Area dello Stretto.

Una linea che, rivendicano i promotori, ha già lasciato il segno in aula, portando all’inserimento di diverse proposte nella mozione unitaria approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Ma il messaggio politico rivolto agli interlocutori istituzionali resta severo e senza sconti. «Se qualcuno pensava di presentarsi in Consiglio con accordi già confezionati, immaginando di incassare un sì formale senza confrontarsi con noi, ha fatto male i propri conti» avvertono in chiusura Spazio Democratico e Scelta Comune. «Non siamo disponibili a ratificare decisioni prese in altre stanze né a concedere adesioni al buio: il rispetto istituzionale non è una gentile concessione, ma il punto di partenza per qualsiasi percorso condiviso».