Bagnara Calabra porta ad ANCI 2026 i risultati di «Risorse in Comune». Nell’ambito dell’appuntamento nazionale di Verona, il Comune è stato inserito tra i cinque enti scelti dal Dipartimento della Funzione Pubblica per raccontare le esperienze che si sono distinte nell’utilizzo delle risorse del progetto.

Un risultato che dà visibilità nazionale al lavoro svolto dall’amministrazione e dagli uffici comunali, mettendo al centro la capacità di trasformare i finanziamenti in interventi concreti per il miglioramento dell’organizzazione e dei servizi.

L’esperienza di Bagnara Calabra è stata raccontata anche attraverso un reportage realizzato nei cinque Comuni protagonisti dell’iniziativa, con immagini e testimonianze raccolte direttamente nei territori. Il video documenta il percorso compiuto e valorizza l’impegno delle amministrazioni coinvolte, offrendo un’occasione di condivisione delle buone pratiche.

Nel corso dell’evento dedicato a «Risorse in Comune», il Comune ha illustrato la propria esperienza, confrontandosi con le altre realtà selezionate e con i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica.

«Essere tra i cinque Comuni scelti per raccontare i risultati di “Risorse in Comune” è motivo di grande orgoglio per Bagnara Calabra – dichiara il sindaco Adone Pistolesi –. Rivolgo un sentito ringraziamento agli uffici comunali e, in particolare, al dott. Vincenzo Calabrò, che ha curato il progetto con impegno e professionalità, contribuendo al raggiungimento di questo importante risultato. Ringrazio inoltre i funzionari del Dipartimento della Funzione Pubblica, che hanno offerto alla nostra comunità questa preziosa opportunità di crescita e di valorizzazione del lavoro svolto. Portare l’esperienza di Bagnara all’attenzione nazionale ci incoraggia a proseguire, trasformando le risorse disponibili in servizi migliori per i cittadini».

La partecipazione all’assemblea ha rappresentato anche un significativo momento istituzionale, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Ho vissuto con profonda emozione la possibilità di assistere ancora una volta all’intervento del Presidente Mattarella – prosegue il sindaco –. Ritrovarsi insieme a tanti sindaci, uniti dalla fascia tricolore e dalla responsabilità di rappresentare le proprie comunità, rinnova il senso del nostro servizio alle istituzioni. Sono momenti che rafforzano il legame tra i territori e lo Stato e ci ricordano il valore dell’ascolto, della collaborazione e dell’impegno quotidiano al fianco dei cittadini».

La presenza ad ANCI 2026 è stata inoltre un’occasione di incontro e approfondimento sui temi dell’innovazione amministrativa, del rafforzamento degli enti locali e delle opportunità a disposizione dei territori. Per Bagnara Calabra, il risultato ottenuto con «Risorse in Comune» rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso di miglioramento dei servizi e di utilizzo efficace delle risorse pubbliche.