«Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’Amministrazione comunale di garantire la presenza delle bande musicali cittadine alla processione della Madonna della Consolazione. È una scelta che riteniamo doverosa e che va nella direzione da noi auspicata e sollecitata».



È quanto affermano i consiglieri comunali di minoranza a Palazzo San Giorgio, dopo aver sollevato pubblicamente la questione dell’esclusione delle bande dai festeggiamenti mariani.



«La nostra presa di posizione – sottolineano – non nasceva da una contrapposizione politica fine a sé stessa, ma dalla volontà di difendere una tradizione profondamente radicata nella storia della nostra città. Abbiamo ritenuto necessario intervenire, sollecitare l’Amministrazione e chiedere un confronto perché non era pensabile celebrare la Festa della Madonna della Consolazione mettendo da parte realtà che da generazioni accompagnano e rendono ancora più autentica questa ricorrenza».



«Prendiamo quindi atto con favore – proseguono – che il sindaco Cannizzaro abbia ascoltato le nostre sollecitazioni e quelle dei rappresentanti delle bande musicali cittadine e si sia ravveduto rispetto a una decisione che, se confermata, avrebbe rappresentato una grave discontinuità con la tradizione cittadina. Siamo contenti che alla fine abbia prevalso il buon senso».



«Questa vicenda – evidenziano i consiglieri – dimostra anche il senso che intendiamo dare al nostro ruolo di opposizione: un’opposizione seria, attenta e soprattutto propositiva. Criticare quando è necessario, ma anche avanzare proposte, segnalare problemi e contribuire concretamente a trovare soluzioni nell’interesse della città. Quando l’Amministrazione corregge il tiro e assume decisioni positive per Reggio, non abbiamo difficoltà a riconoscerlo e ad apprezzarlo».



«La presenza delle bande alla processione – concludono – è una buona notizia per Reggio Calabria, per le nostre tradizioni e per tutte quelle associazioni e realtà culturali che quotidianamente, spesso con grande sacrificio, tengono viva l’identità della nostra comunità. Siamo felici di aver contribuito, con la nostra attività di stimolo e di vigilanza, a raggiungere questo risultato. Ora è giusto guardare avanti e lavorare tutti insieme affinché la Festa della Madonna della Consolazione possa essere celebrata nel pieno rispetto della sua storia e delle sue tradizioni».